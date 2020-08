'Nós estudamos muito a equipe do CRB', avisa Bruno Pivetti

O adversário da vez está acima do Vitória na tabela de classificação e o técnico Bruno Pivetti quer inverter isso na 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão encara o CRB no sábado (22), às 19h, no estádio Rei Pelé, em Maceió, com o objetivo de ultrapassar a equipe alagoana no torneio.

O rubro-negro soma seis pontos e iniciou a rodada na 8ª colocação. O CRB tem sete e estava na 5ª posição. Para vencer no território rival, Bruno Pivetti analisou os pontos fortes e fracos do time alagoano.

“Nós estudamos muito a equipe do CRB. Sabemos que é uma equipe organizada. Tem grandes jogadores. Já estudamos a melhor maneira de neutralizar os pontos fortes e também atacar as vulnerabilidades. Nenhuma equipe é perfeita e geralmente a gente encontra esse espaço. Temos a certeza que vai ser um grande jogo e esperamos sair daqui com um resultado positivo”, afirmou o treinador na noite desta sexta-feira (21).

Bruno Pivetti e toda a delegação do Vitória estão em Maceió desde quinta-feira (20). O grupo encerrou a preparação para o confronto com o CRB já na capital alagona, na tarde desta sexta-feira, no centro de treinamento do CSA.

“O Vitória está pronto. A gente fez os últimos ajustes neste treinamento. A equipe já está definida para que nós possamos fazer um grande jogo e conquistar aquele que é o nosso objetivo, que são os três pontos no jogo de amanhã”, projetou Bruno Pivetti, que conta com o retorno de Guilherme Rend no meio-campo. O volante volta ao time após cumprir suspensão no empate sem gols com o Náutico, na rodada passada.