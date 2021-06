'Nós não competimos', analisa Ramon Menezes

A insatisfação não é apenas do torcedor do Vitória, mas também do técnico Ramon Menezes. Após a derrota por 2x1 para o Londrina na noite deste sábado (26), no Barradão, comandante rubro-negro admitiu que não gostou da atuação do time diante da equipe paranaense.

"Primeiro que todo mundo ficou muito chateado, acho que é o sentimento de todos aqui, do torcedor também. Criamos uma expectativa muito grande. Embora tivéssemos perdido o último jogo, criou-se expectativa muito grande que em casa nós iríamos fazer um grande jogo e vencer. O futebol, até então, desde a minha chegada, uma coisa que me chamou muita atenção foi a competição. Em todos esses jogos competimos muito nos dois tempos. Hoje tivemos uma participação boa no primeiro tempo. Pecamos na mesma situação dos jogos anteriores, que é definição da jogada", afirmou o técnico.

Dinei abriu o placar no primeiro tempo, mas Adenilson e Tárik construíram a virada da equipe paranaense na etapa final. Na avaliação de Ramon, o time se desorganizou após sofrer o empate.

"Hoje não competimos. Londrina veio aqui, ficou lá atrás no primeiro tempo, criou muito pouco e se soltou no segundo tempo porque não competimos. A gente estava muito próximo do segundo gol quando tomamos o empate. Depois do empate, houve a desorganização, começamos a competir ainda menos. É o trabalho. Vamos trabalhar muito. O que eu vi hoje foi que competimos muito pouco para um jogo em casa, com uma importância como essa. Valia muito esse jogo para a gente", afirmou o treinador.

Com o resultado, o Vitória caiu três posições na tabela e agora ocupa a 16ª posição. O rubro-negro tem os mesmos seis pontos do Brasil de Pelotas, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, em 17º lugar. Como a 7ª rodada ainda será finalizada, poderá haver mudança na classificação.

O Vitória volta a entrar em campo na quarta-feira (30), às 21h30, quando visita o Botafogo, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O jogo será válido pela 8ª rodada da Série B do Brasileiro.

"Agora é trabalhar. Temos um jogo muito importante contra o Botafogo. A gente precisa somar na competição. A gente conversou muito. Melhorar, buscar o equilíbrio novamente, estávamos há quatro jogos sem perder, agora estamos há dois sem ganhar. A pressão existe, sempre vai existir. Venho passando isso tudo para os atletas, hoje infelizmente não fizemos o que todos esperavam que poderíamos fazer e aconteceu a derrota", disse Ramon Menezes.