'Nossa equipe foi superior e merecia ter vencido', avalia Dado

Dado Cavalcanti não pôde comemorar após o Ba-Vi da 4ª rodada do Campeonato Baiano. O empate em 1x1 na noite desta quarta-feira (2), no Barradão, deixou o treinador do Vitória frustrado, mas não o impediu de elogiar o futebol apresentado pelo rubro-negro no clássico.

"Existe sim o sentimento de frustração pelo jogo que nós fizemos. Se tivesse que haver um vencedor hoje, seria o Vitória. Em todo o momento, nós estivemos muito mais próximos do resultado do que o nosso adversário", avaliou o treinador do Vitória. "Nossa equipe foi superior. Nós merecíamos ter vencido. Infelizmente não tivemos a eficiência necessária para conseguir esse resultado".

Os gols do clássico foram marcados na etapa final. O Vitória saiu na frente com um golaço de Luidy, mas o Bahia empatou com Rodallega. Guilherme Queiroz teve a chance de garantir o triunfo para o Leão, mas desperdiçou um pênalti.

"Guilherme vem treinando pênaltis. O primeiro batedor é o Jadson. O Eduardo também bate muito bem, mas na oportunidade não estavam em campo nem o Jadson e nem o Eduardo. O Guilherme vem treinando bem, inclusive. Infelizmente hoje ele não acertou", afirmou Dado Cavalcanti.

Com cinco pontos, o Vitória é o 5º colocado do Baianão. O Bahia ocupa a quarta posição e soma seis. O Jacuipense lidera o torneio, com nove pontos, e ainda não jogou na 4ª rodada.

"O lado positivo é o que nós apresentamos em campo. Nós demos demonstração de que teremos um ano bom para todos nós. Lógico que os resultado precisam vir, porém, o mais importante é a participação e jogar bem. Nossa equipe jogou bem hoje", pontuou Dado Cavalcanti.

O Vitória volta a campo no dia 13, às 16h, quando visita o Vitória da Conquista, no estádio Lomanto Júnior. "Estamos no caminho certo, nossa equipe vai amadurecer. Vamos concluir amanhã 30 dias de trabalho com um time completamente novo e isso nos traz boa perspectiva para o ano", concluiu o treinador rubro-negro.