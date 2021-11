'Nosso time fez uma grande partida', comemorou Wagner Lopes

Nada de justificativas ou explicações. Como em pouquíssimas vezes nesta Série B do Brasileiro, o técnico Wagner Lopes ficou diante dos microfones para avaliar a boa apresentação do Vitória dentro de campo. Na noite de quarta-feira (10), o rubro-negro venceu o Vasco por 3x0, em São Januário, no Rio de Janeiro.

"Nosso time fez uma grande partida. A estratégia foi correta. Eles executaram tudo que pedimos, tudo que foi treinado. Merecimento dos jogadores. Óbvio que isso dá moral e confiança para o restante do campeonato", comemorou Wagner Lopes. "Nossos jogadores são unidos. Temos um grupo de homens guerreiros. A união tem que ser destacada", pontuou.

Destaque da partida com dois gols e uma assistência, o atacante Marcinho ganhou elogios do treinador rubro-negro. "O Marcinho, até outro dia, estava fazendo gol e dando assistências. Mesmo assim, algumas pessoas achavam que ele não deveria continuar como titular. A cada jogo, pode mudar a vida da pessoa. Ele fez uma atuação boa, deu uma assistência e fez dois gols. A gente sabe do potencial do jogador. É mérito e superação do próprio jogador".

O zagueiro Thalisson Kelven também balançou a rede diante da equipe vascaína. O Vitória volta a campo no domingo (14), às 19h, quando recebe o Cruzeiro, no Barradão, em jogo válido pela 36ª rodada da Série B do Brasileiro.

"É manter a seriedade, a passada que a gente vem. Mesmo quando a gente perdeu, quando a gente empatou, a gente manteve a seriedade, a concentração. Não é porque ganhou que está tudo certo. Nem quando perde está tudo errado. Manter o padrão. E vamos para o próximo jogo. Mesmo comprometimento que os jogadores estão tendo, para a gente, em casa, fazer o nosso dever, que é muito importante agora, conquistar a vitória dentro de casa", projetou Wagner Lopes.

O jogo contra o Cruzeiro pode tirar o Vitória da zona de rebaixamento. Com o resultado diante do Vasco, o Vitória deixou a vice-lanterna da Série B, subiu para a 18ª posição, somou 37 pontos e agora está a apenas um do Brusque, primeiro time fora do Z4. A rodada ajudou. O rubro-negro ultrapassou o Confiança, que tem 35 pontos após empatar sem gols com o Náutico. Ambos com 38 pontos, Brusque e Londrina, 16º e 17º colocados, respectivamente, perderam seus jogos contra Cruzeiro e CRB.