Nota baixa no índice de gestão fiscal

Apenas quatro das 15 maiores cidades do interior e Região Metropolitana aparecem no ranking dos dez municípios baianos mais bem avaliados no Índice de Gestão Fiscal 2019, elaborado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) com dados de 2018 e divulgado recentemente. Feira de Santana, a mais populosa da lista, ocupa a quarta posição entre todas as cidades do estado, incluindo Salvador, primeira no ranking e líder também no comparativo com as demais capitais.

Abaixo, em quinto, sexto e oitavo lugares, estão Paulo Afonso, Alagoinhas e Barreiras, respectivamente, 14º, 11º e 10º em número de habitantes no interior e RMS. Candeias (2º), Barrocas (3º), Coribe (7º), Bom Jesus da Lapa (9º) e Ibirapuã (10º), todas de menor porte, completam a relação dos mais altos índices da Bahia.

As cidades com as piores notas em gestão fiscal no estado são, do primeiro ao décimo lugares, Anagé, Coaraci, Itaquara, Itambé, Dário Meira, Jeremoabo, Senhor do Bonfim, Coração de Maria, Água Fria e Santanópolis.



Dupla vitória

O governo do estado ganhou ontem duas batalhas no Supremo Tribunal Federal (STF). Na primeira, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou pedido da Associação de Policiais e Bombeiros da Bahia (Aspra) para determinar que o Tribunal de Justiça (TJ) mediasse negociações salariais entre representantes dos PMs e o governo, seguindo posicionamento firmado pelo STF ao declarar a ilegalidade de greves na polícia. Para Moraes, a queixa da Aspra de que o TJ se omitiu de cumprir a decisão se baseia apenas em suposições. Na outra, o ministro Edson Fachin mandou a União excluir o estado do cadastro federal de inadimplentes até que o Ministério do Turismo analise um recurso contra penalidades aplicadas ao governo por problemas em um convênio com a pasta.

Locador famoso

Conhecido na política nacional por investigações sobre casos de corrupção, o empresário Paulo Octávio, ex-governador e ex-senador do Distrito Federal, é o dono do novo imóvel escolhido para abrigar o Escritório de Representação do governador Rui Costa (PT) em Brasília. O espaço de 330 metros quadrados na Asa Sul pertence ao grupo de Paulo Octávio, que deixou o DEM em 2010 para não ser expulso pelo Conselho de Ética do partido.

Pura nostalgia

Tido como o mais reservado e caseiro entre os principais aliados políticos do prefeito ACM Neto (DEM), o deputado federal João Roma (Republicanos) atraiu olhares pela animação durante o show do grupo italiano Double You, sábado passado, na Vila Jardim dos Namorados. Para amigos de Roma, a origem do agito incomum foi sentimental. Como a banda sacodiu as pistas de dança dos anos 1990 com hits do calibre de Please Don’t Go, We All Need Love e Run To Me, o deputado relembrou da juventude nas boates de Recife, sua terra natal.

Fumaça da paz

Apesar de integrar a tropa rebelde do PDT na votação da reforma da Previdência, o deputado baiano Alex Santana aparou arestas com a cúpula da legenda e ficou livre de penalidades impostas a ele.