Notebooks avaliados em R$ 45 mil são recuperados em Feira de Santana

Sete notebooks avaliados em R$ 45 mil foram recuperados, na sexta-feira (1), por investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana. Um homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação.

Os eletrônicos foram furtados em um supermercado da cidade, no dia anterior, por um funcionário do estabelecimento comercial, que já foi identificado e está sendo procurado. Além dos aparelhos, duas placas também foram recuperadas.

“Assim que a equipe tomou conhecimento do furto e teve informações sobre a pessoa que havia adquirido os aparelhos, diligenciou até a Rua Castro Alves, onde localizou o receptador”, explicou o titular da especializada, delegado André Luís Gomes Ribeiro.

O homem passou por exames de corpo delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e está à disposição da Justiça. “Os notebooks serão restituídos e as investigações terão desdobramentos, para identificar e localizar outros envolvidos no crime”, ressaltou o titular da DRFR de Feira de Santana.