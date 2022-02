Notificações criminosas

Os golpistas agora estão mirando no sistema de notificações dos celulares, para incrementar o velho “fishing”, como é chamado o crime de “pescaria"de dados para fins criminosos. Pelas notificações eles tentam despistar o que na verdade estão fazendo que é, literalmente, pescar, aqui e ali, informações para montar o quebra-cabeças para “fisgar”novas vítimas. Há poucas semanas quando o Banco Central liberou pela primeira vez o sistema de busca por dinheiro esquecido em contas bancárias, os bandidos cibernéticos atacaram forte enviando mensagens de impacto que direcionavam as pessoas para sites falsos. Lá, claro, tentavam pegar alguns dados para adiantar a montagem dos golpes mas, de forma oculta, buscavam o objetivo principal que era forçar os desavisados a aceitar receber notificações. Ao aceitar nada acontece e o golpe começa depois, lentamente. Testes reais feitos por especialistas da Kaspersky, empresa especializada em segurança digital, mostraram que o modo de ataque geral é criar um fluxo de pelo menos quatro notificações por dia e, no meio delas, colocar de forma sutil uma que serve para capturar dados pessoais. No caso dos testes feitos, os criminosos enviavam links para sites falsos de bancos e lojas, entre outras empresas, e ali capturavam dados de quem caia na armadilha. Um CPF aqui, um CEP ali, um endereço ou nome da escola dos filhos acolá e, bingo, quebra-cabeças montado. Aí é só enviar uma mensagem disfarçada, com informações consistentes, e pegar dados mais sensíveis como senhas e números de contas e fazer mais uma vítima. Para evitar cair em golpes assim os especialistas em segurança de dados frisam que é sempre bom manter os cuidados que sempre lembro aqui na coluna. Nada de clicar por clicar. Perca um segundo e leia, confira o endereço do site e, ainda melhor, abra uma nova aba e pesquise no site oficial da empresa se a promoção, a campanha de incentivo ou aquele comunicado escrito em letras garrafais como oficial ou urgente é real. Compartilhar dados pessoais então deve sempre ser evitado. Notificações de promoções e vantagens ajudam mas, antes de aceitar, uma pesquisada rápida pode evitar dores de cabeça futuras.

Robôs que aplicam na bolsa

Operar na bolsa de valores exige estudo, atenção, planejamento e principalmente sangue frio para tomar decisões em meio ao sobe e desce das ações. Controlar o fator emocional é, sem dúvida, uma necessidade para evitar perdas e, por conta disso, muitas pessoas e empresas que atuam na área adotam cada vez mais sistemas automatizados de negociação, os chamados "Traders Robôs". Um deles é o Meta Trader (MT4) que é capaz de gerar sinais que guiam as ações de quem esta operando, faz negociações, coloca ordens e gerencia transações. Tudo isso é possível devido ao uso de uma base de dados de mercado, constantemente atualizada, que permite ao sistema identificar padrões e indicadores técnicos. Os investidores com habilidades de programação vão além de simples automações e podem, inclusive, programar formas que individualizam e tornam cada vez mais precisas as decisões desses sistemas. Os técnicos explicam que, claro, não há como garantir que os traders robôs sejam 100% precisos afinal humanos os criaram e, como as pessoas, eles podem ser pegos em uma flutuação inesperada, mas o uso de ferramentas assim, afirmam, ajuda muito. Para quem decidir buscar um auxílio tecnológico na hora de aplicar os técnicos dão uma dica. Embora olhar para o passado seja algo que muitas vezes pode atrapalhar nas projeções, conferir se as ferramentas escolhidas apresentam histórico de lucratividade validado é importante, afinal ter atingido sucesso é um sinal positivo. Como diz um amigo meu que atua nessa área, quem ganhou dinheiro com feeling, que ele saiba, foi apenas o calor Morris Albert, sucesso com a música "feelings"no final da década de 70. No mercado financeiro, continua ele, é estudo e atenção pra planejar os movimentos e sangue gelado nas veias para aguentar perdas e poder, no final, comemorar os ganhos, e para isso, uma ajudinha da tecnologia não faz mal nenhum.

Implantes dentários sintéticos brasileiros

A Plenum é a primeira indústria brasileira do setor médico-odontológico homologada para produzir implantes dentais impressos em 3D e materiais regenerativos 100% sintéticos. Esse tipo de material reduz o risco de infecções e problemas de rejeição por não usar células humanas ou de qualquer animal em processos como os de regeneração óssea, muito comuns em implantes dentários. Os produtos favorecem absorção de fluidos e, consequentemente, absorção de moléculas, adesão e proliferação celular, diminuindo o risco de rejeição do organismo do paciente. A empresa também imprime em 3D dentes a serem implantados. Segundo Sybele Saska, gestora do setor de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação e responsável técnica da Plenum, o maior desafio para produção destes produtos na forma sintética foi garantir as características dos tecidos humanos em suas estruturas, em escala industrial. Se você é profissional ou estudante da área de odontologia, ou apenas curioso por inovação como eu, vale a pena uma olhada no site https://plenum.bio