Nova Avenida São Cristóvão será entregue nessa segunda-feira

A requalificação de um dos principais acessos para o aeroporto e o Litoral Norte da Bahia, a Avenida São Cristóvão, será entregue nessa segunda-feira (2), às 9h30, pelo prefeito ACM Neto. As obras para a melhoria da drenagem na região têm o objetivo de solucionar definitivamente os transtornos causados pelos alagamentos que se formavam em períodos chuvosos.

A solenidade acontece às 9h30, na esquina com a Rua São Geraldo, mais conhecido como Beco do Bozó (próximo à Continental Pneus).

As intervenções na avenida, que ocorrem desde janeiro, somam um investimento de R$ 12,2 milhões e incluem uma nova pavimentação e asfalto. O trecho requalificado tem um quilômetro de extensão da avenida e mais 650 metros da 1ª Travessa 3 de Maio - esta última já entregue.

As obras de infraestrutura envolveram também a colocação de piso intertravado, semelhante ao implantado na Baixa do Fiscal, instalação de granito no meio-fio e de ciclovia na via central. A via ganhou ainda iluminação em LED. A entrega será feita dois meses antes do prazo previsto para a conclusão.