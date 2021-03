Nova coleção de Gefferson Vila Nova celebra DNA baiano

Foto: (Boccia Fotos/Divulgação)

Rolou muito sentimento com a nova coleção cápsula do baiano Gefferson Vila Nova, que celebra o nosso DNA com um tempero pra lá de especial, o chamado #StreetWearMadeInBahia. Assim, nasce uma edição bem apurada com itens limitados e foco para o reaproveitamento. O criador utiliza tecidos de coleções passadas e reedita algumas peças de sucesso da marca, bem conectado a esse novo momento. Em tempo: ele acaba de lançar uma lojinha online e também retorna para a Casa de Criadores, evento nacional dedicado à moda autoral.

Curingão

Se tem uma estampa que dialoga com todas as demais é a de onça. Portanto, se você está atrás de uma sandália confortável para usar bastante, que tal dar aquela pitada fashion e escolher um modelito estampado com a print? O vixe amou a aposta da Ziovara, inspirada na clássica birken, mas com a sola levemente altinha. Preço: R$ 199,9.

Carregue já

Uma shoulder bag é aquele acessório perfeito para usar nos dias de hoje, em que o lema é ‘menos é mais’. Fashionistas, se liguem nesse modelito garimpado na Adidas, batizado de Festival, e que se destaca pela estampa very very cool. Custa R$ 99,9.

Puro impacto

Atrás de um acessório de puro efeito para chamar de seu? Olhos abertos para esse brinco arrematado na lojinha virtual Ziziglow. A peça tem formato de coração, injetando uma ludicidade, e - também - aquele precinho amigo do bolso. Você leva para casa por R$ 49.

Achadinho

Pais e mães de plantas, que aproveitam esse tempo de reclusão para trazer a natureza para perto, vão curtir esse cachepot da Camicado. O acessório fica um charme se usado naquele cantinho da casa, dando bossa e verde ao lugar, como também pode fazer parte de uma composição, sendo elemento perfeito para um urban jungle. Preço: R$ 51,99.

Eles em cena

Boys descolados podem dar aquela pitada de cor no visu escolhendo a peça certa. Com essa bermuda de moletom laranja da C&A, você consegue esse feito e ainda tem a possibilidade de criar diversas produções, desde a mais básica, até aquela beeeeem lacrativa. Custa R$ 166,9

***

Nota 0

Uma amiga sabe que a outra está deprimida e, ainda assim, liga para a mesma para falar somente de acontecimentos trágicos. De última!

Nota 10

As fashionistas tiraram o suspensório da gaveta e vêm criando looks bem originais com a peça, ainda que seja somente para postar nas redes sociais.