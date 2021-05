Nova coleção de Inverno da Handred aposta em nostalgia

Aquele look comfy com uma cartela de cores pensada em tons amadeirados e naturais, flertando com o verde. Esse é apenas um dos destaques da nova coleção da Handred que nasce batizada de Capelinha e com o desejo de trazer a nostalgia dos invernos de infância à tona. Aproveitando que, por aqui, a temporada de frio mais parece Verão, fica esse look de inspiração para aqueles que curtem uma pegada tropical urbana.

A melhor história

Boys descolados vão amar camisa beeem colorida garimpada na Bolovo, perfeita para qualquer visu. Quando a gente compra uma peça, leva também o conceito por trás dela. Batizada de Subindo na Firma, a peça carrega a seguinte história na sua descrição: “Vejo que você tem se dado bem no mundo corporativo, não é mesmo? É isso mesmo, suba as escadas do sucessos, você merece!”. Como não morrer de amores? Preço: R$ 249.

É ela

Do tamanho ideal para carregar tudo que a gente gosta, sem literalmente precisar utilizar a bolsa, a pochete arrematada na C&A casa bem com qualquer look mais urbano. Dica de stylist: experimenta usá-la com uma calça listrada e tênis flatform bem alto. Custa R$ 109,9

Paixonite

Se você é fashionista, já viu que as armações quadradas estão dando pinta por aí. Mas que tal fazer diferente e optar por um modelito original, fugindo das tradicionais cores preta e tartaruga? O vixe amou essa aposta em vermelho da Shein. A peça é bem amiga do bolso, custa R$ 28,99.

Puro efeito

Atrás de um brinco de efeito para chamar de seu? Olhos abertos para esse modelito com shape de cascata que faz o maior efeito na produção, seja ela qual for. Boa dica é também investir em um batom vermelho e levantar de vez o carão. Onde achar? E-commerce da Caryoca Boutique. Preço: R$ 88.

Bem animal

Se é para apostar em um coturno lacrativo, que seja de onça. Esse modelo à venda na lojinha virtual da Amie Shoes dá um upgrade no vestido básico. Preço: R$ 189,9.

***

Nota 0

Qual a necessidade de mandar uma mensagem irrelevante de whatsapp para um grupo, de madrugada? Quem esqueceu de silenciar o celular acordou. De última!

Nota 10

Sentindo a falta das ligações diárias, um rapaz chegou de surpresa na casa do amigo, que estava deprimido há dias. E o fez levantar da cama.