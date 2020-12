Nova coleção para enlouquecer apaixonadas por quimonos

Aquele presente fashion

As apaixonadas por quimonos vão enlouquecer com a coleção cápsula da marca Pynablu, que ganha o nome de Gifts, por ser idealizada para presentear pessoas especiais neste fim de ano. As peças foram criadas com cores e shapes bem Verão e pensadas para combinarem entre si. Os quimonos são bicolores e vem acompanhado com faixa do mesmo tecido. Cool!





O poder

Se tem uma peça capaz de reinventar, completamente, um look é o lenço. Hora de descolar um com print bafônica, como esse modelito batizado de Tetris e à venda no e-commerce da Salinas por R$ 39. Dica de stylist: use o seu na cabeça, amarrado em formato triângulo, coordenado com um óculos de sol com lentes amarelas. Depois, é só esperar os elogios.





Pés de verão

Vamos de chinelão nesse calorzão de Salvador, né, mores? O vixe amou esse lançamento da nova marca Brizza, da Arezzo, ideal para quem quer aliar conforto e estilo. Em tempo: a cor rosa é a preferida da coluna. Preço: R$ 89,9.





Senhora dos anéis

Se você também faz o tipo maximalista e adora um anel bafônico para chamar de seu, dá só uma espiadinha nesse modelito garimpado na lojinha virtual Orfhen. O acessório, que tem banho de prata, ainda é amigo do bolso. Custa R$ 23.

Amada

Tie-dye é um dos tingimentos queridinhos desse momento. Quem ainda não se rendeu a ideia de fazer a própria peça, mas não abre mão de uma camiseta, beeeeem colorida, para encarar os dias mais ensolarados e incrementar o visu, vale conferir essa aposta da Sri Clothing, que você leva para casa por R$ 101,4. Em tempo: boa ideia é usar a peça com uma bermuda biker.

Achadinho

Uma peça lacrativa por apenas R$ 49,99. Se seu desejo é uma bolsa que atenda esses requisitos, olhos abertos para esse modelito da Marisa, com tamanho perfeito para a gente colocar tudo que precisa.





Nota 10: "Vai ficar tudo bem!". Uma amiga mandou um cartão com essa frase, mais um bouquet de flores, pois sabia que a amiga andava angustiada. Quando se ama mesmo de longe!

Nota 0: Umas adolescentes ficaram chocadas em uma sorveteria com um senhor que veio até elas, passar o álcool levado pelas meninas, quando a casa oferecia o produto em cada mesa.