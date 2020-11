Nova dupla de zaga do Vitória tenta quebrar tabu contra o Náutico

O Vitória terá a chance de quebrar um tabu diante do Náutico. O rubro-negro pode completar três jogos consecutivos sem sofrer gols pela primeira vez nesta edição da Série B do Brasileiro. As equipes se enfrentam na quarta-feira (25), às 19h, no estádio dos Aflitos, no Recife.

Nos últimos quatro jogos, o time lamentou apenas dois gols, ambos na derrota por 2x1 da estreia do returno, contra o Sampaio Corrêa, sendo um deles de pênalti. Depois, a defesa passou em branco no triunfo por 3x0 diante do Figueirense e no empate em 0x0 com a Ponte Preta. Antes, na última rodada do primeiro turno, já havia empatado sem gols também contra o Brasil de Pelotas.

Há um fato comum nessas quatro partidas. Nelas, a dupla de zaga titular foi formada pelos zagueiros mais experientes do elenco, Wallace, 32 anos, e Maurício Ramos, 35. Até a 18ª rodada, João Victor, 23 anos, tinha sido titular absoluto na defesa vermelha e preta e feito parceria com um deles dois.

Na avaliação de Maurício Ramos, a equipe está se comunicando melhor atualmente e isso contribui para que a zaga seja menos vazada. “A comunicação do time em geral melhorou. Hoje conheço o espaço onde o Wallace vai estar. A comunicação melhorou muito. Espero que eu, o Wallace, o João (Victor), o Gabriel (Furtado), quem estiver ali, possa fazer o melhor para que o Vitória tenha uma defesa forte, um meio e um ataque forte. Temos que exaltar o grupo para fazer um grande jogo contra o Náutico”, projetou o defensor.

Com 25 pontos, o Vitória é o 16º colocado na tabela. O Náutico vem em seguida, dentro da zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 20 pontos. Vencer a equipe pernambucana significa abrir distância da degola e esticar ainda mais a corda de um adversário direto.

“Sabemos que o Náutico está ali (na zona), e estamos trabalhando forte para que possamos fazer o que fizemos em casa contra o Figueirense. Colocar nosso ritmo fora contra o Náutico. Sabemos que se trata de uma equipe qualificada, mas com o treinamento que fizemos, vamos de cabeça erguida buscar a vitória, a primeira fora de casa”, prometeu Maurício Ramos, bastante confiante.