Nova edição do projeto Live Tour Salvador apresenta os beach clubs de Salvador

O projeto Live Tour Salvador apresentou, nessa sexta-feira (18), os beach clubs de Salvador, com foco especial para as barracas do Lôro e da Pipa, na Praia do Flamengo. A iniciativa, que já percorreu a Praça Municipal e o lendário bairro de Itapuã, é comandada pelo apresentador José Raimundo nas redes sociais (Facebook, Instagram e YouTube) do Visit Salvador da Bahia. A live teve participação especial de Aluísio Melo, o Lôro e das guias turísticas Danuza Cerqueira (Luck Receptivo) e Bartira Bonfim (Grou Turismo), além do repórter Pablo Vasconcellos. Os encontros são promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), em parceria com a Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav).

Os beach clubs aliam o que havia de melhor nas clássicas barracas de praia, com toda uma estrutura planejada para atender bem o turista, seja na areia ou em confortáveis lounges cobertos com a estrutura de restaurante, onde são servidas bebidas, comidas típicas e demais itens da culinária local internacional. A proposta é garantir ao visitante a experiência do mar em Salvador, aliada a todo conforto e infraestrutura de ambientes encontrados geralmente fora da faixa de areia.



Experiência – Com 26 anos de praia, Aluísio Melo, mais conhecido como Lôro, hoje administra cinco espaços: Bahia Marina, Praia do Forte, Flamengo, Stella Maris e Pedra do Sal – estes três últimos são beach clubs, mantendo cerca de 100 funcionários, mesmo em tempos de Covid-19. Ele celebra a iniciativa da Prefeitura de contar essa história dos receptivos de praia de Salvador, tendo seus estabelecimentos como parte dessa homenagem.



“Começamos como barraca de praia e com a derrubada, em 2010, tentamos manter o conceito de estrutura à beira-mar, mas com outro conceito de estrutura mais confortável para os clientes, como um clube de praia, envolvendo gastronomia, arte e esportes. Chegamos, num bom dia, a receber até mil pessoas circulando somente na unidade da Praia do Flamengo. Acho muito legal a ideia de contar essa história, para aqueles que não conhecem possam saber mais de como as coisas começaram”, afirma.



