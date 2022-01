Nova edição do projeto Sou Verão será realizada nas orlas de Paripe e Barra 

O CORREIO está de volta presencialmente com um dos seus principais projetos: o Sou Verão. Após um aquecimento em dezembro de 2021 com uma série de conteúdos e dicas de saúde e bem-estar, o jornal reitera o convite ao público para experimentar, a partir deste sábado (8), diferentes modalidades de esportes à beira-mar.

A estreia dessa temporada será na praia de São Tomé de Paripe, onde o Sou Verão conta com atividades gratuitas que acontecem das 8h às 12h. No sábado seguinte, 15, o projeto vai estar no Cristo e Farol da Barra, também no mesmo horário. Nos dias 22 e 29, volta a alternar entre Paripe e Barra.

O público vai poder escolher entre seis modalidades: Beach Tennis, Canoa Havaiana, Cross Training e Futebol de Mesa em São Tomé de Paripe; Cross Training e Futebol de Mesa no Farol da Barra; Yoga e Slackine no Cristo da Barra. Todas contarão com material de proteção e instrutores. Tudo gratuito.

Os interessados vão poder se inscrever no local, via QRCode, e apresentar documento de identificação e o cartão de vacinação COVID-19 com ao menos duas doses. Menores de idade (fora do calendário de vacinação COVID-19) devem estar acompanhados dos responsáveis, comprovadamente vacinados. Em todos os casos, o uso da máscara é obrigatório.

O Sou Verão é um projeto do Correio com o patrocínio da Drogaria São Paulo, CF Refrigeração, Jotagê Engenharia, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da AJL Locadora, Boa Saúde e Vitalmed.

O quê: Sou Verão

Quando: todos os sábados de janeiro – 8, 15, 22 e 29/01, das 8 às 12h

Onde: dias 8 e 22/01 – na praia de São Tomé de Paripe; dias 15 e 29/01, na Barra (Farol e Cristo)

Quanto: grátis