Nova escola vai garantir 100% de educação integral em Mata de São João 

Uma nova escola construída em Praia do Forte vai garantir que Mata de São João será uma das cidades do país a ter 100% de educação integral oferecida pela rede municipal. A construção terá investimentos que podem chegar a R$ 4 milhões, sendo R$ 3,6 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

"Desde o início, logo que assumimos o FNDE, o vereador Alexandre Rossi nos procurou para entender como funcionavam os programas e como poderíamos ajudar Mata de São João. Se hoje há a obra daquela escola na Praia do Forte, que é um grande sonho da comunidade e logo será entregue, nós devemos muito ao Alexandre Rossi", afirma Silvio Pinheiro, ex-presidente do FNDE.

A unidade escolar terá 12 salas de aulas, com capacidade para 800 alunos em dois turnos ou 400 em tempo integral. Para conseguir os recursos, o vereador Alexandre Rossi (PSDB) esteve na sede do FNDE por três vezes em 2017 e 2018.Neste ano, o vereador retornou ao FNDE e conseguiu a garantia de liberação de recursos ainda essa semana para o andamento das obras.

Também foram conseguidos recursos de contrapartida da prefeitura local para a instalação de piscina semi-olímpica, quadra poliesportiva, dentre outros equipamentos.