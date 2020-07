Nova frota reforça trabalho de modernização da iluminação em Salvador

Os serviços de iluminação de Salvador ganharam reforço com a entrega de uma nova forta de carros e de fardamento para cerca de 230 colaboradores da Diretoria de Iluminação Pública (Dsip) vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Ao todo, são 76 novos veículos, sendo 19 caminhões de cesta aérea, quatro caminhões munk, sete caminhonetes e 46 carros de supervisão com rack (suporte que acompanha a escada), todos com sistema de monitoramento.



Os materiais foram apresentados na manhã desta quarta-feira (22), no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio. Estiveram presentes o prefeito ACM Neto e o vice, Bruno Reis, além do secretário da Semop, Marcus Passos, do diretor da Dsip, Júnior Magalhães. Os serviços da Dsip atendem, segundo dados do próprio setor, em média, 5 mil solicitações por mês.

Para Neto, a iniciativa reforça as atividades de um serviço que é essencial na cidade e que não parou nem mesmo nesse período de pandemia. “As pessoas sentem cada vez mais a presença desse trabalho de modernização da iluminação pública em cada canto da cidade, sobretudo nos bairros mais pobres, áreas que foram priorizadas pela Prefeitura com essa medida”, pontuou ACM Neto.

Iluminando bairros

Durante o evento, os investimentos na área de iluminação foram lembrados pelo gestor municipal. A área receberá, até o final deste ano, R$ 112 milhões. Uma das principais ações nessa área, o programa Iluminando Nosso Bairro, desenvolvido pela administração municipal com o intuito de realizar a modernização completa nas localidades através da implantação de novos pontos e das lâmpadas em LED, mais eficientes e econômicas. “Foi uma nova estratégia adotada para modernizar o parque de iluminação em Salvador através de um alcance muito mais amplo, ou seja, ao invés de apenas iluminar algumas ruas, é iluminado todo o bairro”, explicou o prefeito.



De maio de 2019 até este mês de julho, 42 bairros já foram contemplados pelo programa, e modernizados cerca de 35 mil pontos com lâmpadas LED. Até dezembro de 2020, o Iluminando Nosso Bairro terá alcançado 94 localidades e 95 mil pontos de iluminação.

“Uma das premissas para a realização do programa foi olhar com atenção os bairros onde os problemas de segurança pública são maiores. Isso porque a iluminação acaba tendo consequência direta e efeito imediato nessa questão. Afinal de contas, um bairro bem iluminado oferece uma sensação de segurança e qualidade de vida muito maior para os moradores, que necessitam, muitas vezes, sair e voltar para a casa sem a luz do sol”, destacou ACM Neto.

Além da nova frota e fardamento, a ocasião também marcou a doação de 500 luminárias em LED pela Coelba. As peças vão reforçar a iluminação em oito vias: Estrada da Paciência (Cajazeiras VIII), avenidas Cardeal da Silva (Federação) e Porto dos Mastros (Ribeira), e ruas Doutor Jorge Costa Andrade e Presidente Médici (Águas Claras), Silveira Martins (Cabula), Direita da Piedade (Barris) e Arnaldo Lopes da Silva (Stiep).