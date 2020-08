Nova Ibiá: alta de mortes por covid-19 na cidade 'com mais ateus' do Brasil

Segundo o Censo do IBGE, a Bahia tem o município com mais 'ateus' no Brasil: Nova Ibiá, onde 60% da população não teria religião. Só que esse dado é rejeitado pela população e gera imensa revolta.

Na cidade que virou notícia nacional por conta desse estigma, o que preocupa agora são as mortes por covid-19. Já são cinco, dado que coloca a cidadezinha de 6 mil habitantes como a segunda mais afetada fatalmente pela doença na Bahia.

Nova Ibiá é um exemplo claro de como uma cidade pequena pode ser brutalmente afetada por um vizinho maior que não soube controlar seu surto - no caso, Gandu, que tem mais de mil casos da doença.

Nessa apuração original, investigamos o que está ocorrendo em Nova Ibiá, descobrimos o perfil dos mortos e ouvimos a população sobre o estigma do ateísmo.

