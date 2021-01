Nova mesa diretora da Assembleia Legislativa da Bahia será eleita nesta segunda (1)

A nova mesa diretora da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) será eleita nesta segunda (1ª) a partir das 14h30. A votação secreta presencial observará, segundo informou a ALBA, o protocolo sanitário exigido pela pandemia do coronavírus, inclusive com a limitação de presenças no plenário. Apenas 30 parlamentares e técnicos essenciais ao desenvolvimento dos trabalhos serão admitidos simultaneamente no local. A sala do cafezinho e o saguão Nestor Duarte serão reservados para os deputados aguardarem o momento de votar.

A votaçã será dirigida pelo presidente Nelson Leal (PP), que no primeiro momento explicará a sistemática da votação. Em seguida todos os pretendentes a postos na Mesa Diretora deverão lançar suas candidaturas para cada cargo. Um acordo de lideranças pode resultar na feitura de uma chapa única, mas candidaturas avulso podem ser colocadas na disputa até o início da votação. Antes de iniciar o processo de votação, o deputado Nelson Leal fará o seu discurso de despedida da presidência, um pronunciamento em que realizará um breve relato da gestão que se encerra.

Os 15 parlamentares idosos – 60 anos ou mais – terão prioridade na votação nominal. Serão chamados por ordem alfabética para ir a cabine de votação na primeira meia hora do processo. Em seguida os demais serão chamados para votar, também por ordem alfabética.

Apurados votos para os nove cargos da Mesa e as cinco suplências, o deputado Nelson Leal proclamará o resultado e passará o comando dos trabalhos para seu sucessor, que, segundo informou a ALBA em comunicado à imprensa na sua página oficial deve ser o deputado Adolfo Menezes (PSD), lançado candidato à presidência com o apoio de todos os partidos representados na ALBA, exceto o Psol. A oposição, ao CORREIO, informou que já sinalizou apoio a Adolfo. Ele fará o discurso de posse e convocará uma sessão virtual para a reabertura dos trabalhos no dia seguinte, às 10h.

O governador Rui Costa já confirmou presença virtual nessa sessão solene em que apresentará a sua mensagem anual ao Legislativo pela internet para evitar aglomerações. É a primeira vez na história que o governante deixa de ir pessoalmente a ALBA.

A sessão pode ser acompanhada através da TV Assembleia e do facebook do Legislativo, que transmitirão ao vivo. O acesso à bancada jornalista José Carlos Prata, utilizado pela imprensa credenciada na ALBA será, por questão de espaço, restrito às equipes de televisão Os representantes dos demais órgãos de imprensa só poderão acompanhar os trabalhos das salas das comissões – que estarão todas abertas – ou do segundo piso da galeria deputado Paulo Jackson.

São 35 lugares, mas o distanciamento social reduziu esse número para apenas 17 cadeiras. O primeiro piso das galerias – com idêntica restrição – será reservado para familiares de parlamentares que desejarem acompanhar os trabalhos. Todos os presentes terão a temperatura aferida, álcool 70º será disponibilizado nas dependências da ALBA. O presidente eleito da Assembleia Legislativa para o biênio 2021-2023 dará coletiva após o encerramento dos trabalhos na sala das comissões conjuntas.