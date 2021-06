Nova novela das 18h, 'Nos Tempos do Imperador' vai estrear em 9 de agosto

A Globo confirmou nesta quarta-feira (30) que a novela Nos Tempos do Imperador vai estrear em 9 de agosto na faixa das 18h. Será a primeira novela totalmente inédita da emissora desde o início da pandemia de covid-19, que interrompeu gravações e adiou novas tramas.

Escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão, a novela estava sendo gravada quando a pandemia eclodiu, em março de 2020, mês em que foram suspensos os trabalhos. As filmagens voltaram em novembro.

A obra será continuação de Novo Mundo. A história começa em 1856, pouco mais de 30 anos após a independência do Brasil, e é ambientada no Rio de Janeiro. Mostrando o Brasil ainda em busca de sua identidade, a trama vai mostrar momentos importantes da vida do imperador Dom Pedro II (Selton Mello), da imperatriz Teresa Cristina (Letícia Sabatella) e de Luísa, a Condessa de Barral (Mariana Ximenes).

Além de personagens queridos como os vividos por Gulherme Piva e Vivianne Pasmanter, que retornam mais velhos e tão trapaceiros quanto antes, a novela promete novidades. "Além de personagens fixos como Quinzinho, Lurdes, Vitória, Germana e Licurgo, teremos algumas participações para interpretar Piatã e Jacira", dizem os roteiristas. "Mas adiantamos que os fãs de Novo Mundo terão algumas surpresinhas ao longo da trama", acrescentam Alessandro e Thereza.