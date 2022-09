Nova pesquisa aponta baixo efeito da campanha na TV para alavancar Jerônimo

O resultado da nova pesquisa do Instituto Paraná, divulgada ontem pelo site Bahia Notícias, revela que a principal aposta do PT para impulsionar o candidato do partido a governador, a propaganda eleitoral na televisão, surtiu efeito praticamente nulo sobre o desempenho de Jerônimo Rodrigues. Embora tenha oscilado positivamente de 21,5% dos votos válidos para 23,39%, em comparação com o levantamento realizado em agosto, o crescimento do petista ficou abaixo da margem de erro, estimada em 2,5 pontos percentuais. Mesmo que o índice atribuído a Jerônimo seja 100% exato, 1,89 ponto a mais é irrisório para quem esperava deslanchar após quase duas semanas de campanha na TV.

Ilusão de ótica

A sondagem mostra ainda que parte da oscilação de Jerônimo na conta de votos válidos se deve à queda na taxa de brancos, nulos e indecisos. Em agosto, eram 15,7%. Agora, são 11,7%. Contudo, ele só conseguiu absorver menos da metade dos quatro pontos de diferença.

Fora da curva

A única mudança significativa apontada pelo Instituto Paraná na disputa para governador diz respeito à pesquisa espontânea, capaz de medir com alta precisão o número de votos consolidados. Nesse cenário, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) avançou aproximadamente cinco pontos. De 24,2% pulou para 29%, em relação aos dados de agosto. Jerônimo, que tinha 9,6%, aparece com 11,2%. Ou seja, variou novamente dentro da margem de erro. O que indica o naufrágio do petista na tentativa de capturar eleitores de Neto, que permanece acima de 60% dos votos válidos.

Cada vez mais perto

Outro destaque da sondagem foi o panorama da corrida pelo Senado, sobretudo, a redução da diferença entre Otto Alencar (PSD), que concorre ao segundo mandato na chapa do PT, e o deputado federal Cacá Leão (PP), apoiado por ACM Neto. Na pesquisa anterior, Otto tinha a preferência de 32,2% do eleitorado, contra 13,7% de Cacá - 18,5 pontos de frente. De acordo com o instituto, o senador do PSD e o deputado do PP têm agora 31,8% e 17,7%, respectivamente. Apesar de manter a liderança, Otto viu a distância sobre Cacá cair para 14,7 pontos, cerca de quatro a menos.

Líder em corte

No balanço de candidaturas barradas até ontem pela Justiça Eleitoral da Bahia, o Pros é de longe o partido campeão. Dos 95 vetos, a sigla soma 45. Ao todo, 29 candidatos a deputado federal e 13 a estadual tiveram o registro indeferido. Outros três renunciaram. Na sequência, com número bem menor, vêm Agir (8), Patriota (6) e PMB (6).

Cerco em casa

Cobrado pelo Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBTQIAP+, órgão estadual gerido pela Instituição Beneficente Conceição Macêdo, o baiano Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, garantiu apuração rigorosa sobre os atos de preconceito contra a árbitra Edina Alves na partida entre CRB e Criciúma, válida pela 26ª rodada da Série B. Em ofício à direção do centro, a CBF disse que já submeteu o caso ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva.