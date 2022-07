Nova pesquisa reforça tendência de vitória de ACM Neto no primeiro turno

A nova pesquisa de intenção de votos do Instituto Séculus, divulgada nesta terça-feira (19), aponta para vitória do pré-candidato a governador ACM Neto (União Brasil) no primeiro turno nas eleições deste ano. Pelo levantamento, o ex-prefeito de Salvador aparece com 61,60% no cenário estimulado, quando são apresentados os nomes dos postulantes.

Neto pontua com quase 50 pontos percentuais a mais do que o segundo colocado, Jerônimo Rodrigues (PT), que aparece com 11,73%. Em terceiro está o deputado federal João Roma (PL) com 7,54%.

Quando os pré-candidatos ao governo são associados a nomes nacionais, ACM Neto continua na liderança com 54,06%, seguido por Jerônimo, com 20,45%, e João Roma, com 8,58%.

No cenário espontâneo, quando não são apresentados os nomes dos postulantes, ACM Neto pontua com 39,25%. Os demais pré-candidatos ficam abaixo dos 10%, de acordo com o levantamento.

Os números apontam para uma consolidação da liderança de ACM Neto na disputa pelo governo baiano. No levantamento anterior do instituto Séculus, em junho, Neto aparecia com 60,55%, enquanto em outra pesquisa, em abril, o ex-prefeito de Salvador pontuava com 61,54%.

A nova pesquisa entrevistou 1.526 pessoas com 16 anos ou mais de forma presencial, em 72 municípios baianos. A margem de erro da amostragem é de 2,5%, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob nº BA-07852/2022.