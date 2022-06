Nova rodada de pesquisas confirma Nordeste como barreira para planos de Bolsonaro

Dono do segundo maior eleitorado do país, com 26,8% dos quase 150 milhões de cidadãos aptos a votar em outubro, o Nordeste se consolida cada vez mais como principal barreira aos planos de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), aponta a nova pesquisa do Instituto Paraná sobre a sucessão nacional. Os números divulgados ontem confirmam o mesmo panorama para a região detectado nos recentes levantamentos do Datafolha, FSB e Ipespe. Em todos eles, a vantagem do ex-presidente Lula (PT) sobre Bolsonaro varia de 25 a 30 pontos percentuais na média geral dos nove estados nordestinos.



Gordura farta

De acordo com o Instituto Paraná, o petista tem entre 53% e 58% de intenções de voto no Nordeste. Já o presidente não consegue ultrapassar os 26% nos três cenários para o primeiro turno. As projeções para o segundo ampliam a frente de Lula sobre o rival na região - 60,5% contra 28,1%. Caso os dados retratem de fato o quadro real, as chances de Bolsonaro dependem do quanto ele será capaz de reduzir essa margem.

Conta desfavorável

A necessidade de Bolsonaro ganhar terreno onde Lula mantém seu grande trunfo na disputa pela Presidência fica ainda mais nítida quando se observa o recorte das demais regiões. Na última rodada de pesquisas, ambos aparecem em grau de empate no Sudeste, que representa 42,5% dos eleitores brasileiros, Norte e Centro-Oeste, respectivamente, com 7,9% e 7,4% dos votos totais.

Ponto de interrogação

No comparativo entre as sondagens, o Sul é o único ponto de divergência. Enquanto outras pesquisas mostram vantagem apertada de Bolsonaro ou mesmo Lula com ligeira frente, os números do Instituto Paraná indicam uma tendência diferente para região: folga de 10 a 12 pontos do presidente sobre o ex.

Vale o quanto pesa

“Fora o Sul, não há variações significativas entre nossa pesquisa e as outras no recorte regional”, diz o diretor do Instituto Paraná, Murilo Hidalgo. Ainda que o índice de Bolsonaro seja de fato maior na região, o Sul soma 14% dos votos, insuficientes para neutralizar a vantagem de Lula no Nordeste.

Inimigo oculto

Uma sigla tem provocado tensão e pessimismo em deputados federais da Bahia que estão na briga para renovar o mandato este ano. Trata-se da RP9, que abriga os gordos recursos do chamado ‘orçamento secreto’, artifício criado com a bênção do Palácio do Planalto para distribuir emendas parlamentares a aliados do governo, sem obedecer aos mecanismos de transparência e controle.

Na secura

A preocupação é especialmente maior no grupo de deputado petistas, de partidos alinhados à esquerda ou que fazem oposição sistemática ao governo Bolsonaro no Congresso. Para os desprestigiados, o derrame de dinheiro aos parlamentares do PL, PP e de legendas que gravitam o centrão tornou a batalha desleal.