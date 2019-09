Nova sede da Secult é inaugurada no Comércio

Parte do projeto #vemprocentro, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) e a Empresa Salvador Turismo (Saltur) ganharam novas sedes, inauguradas nesta sexta-feira (27) no bairro do Comércio, em Salvador. Agora, os órgãos funcionam em um prédio na esquina da Rua da Argentina. A prefeitura pretende transferir 80% das instituições da gestão municipal para o Centro Histórico até o final do ano que vem.

Para o prefeito ACM Neto, a inauguração desta sexta-feira resgata o compromisso da gestão municipal com a centralização dos órgãos.

“Trazer a prefeitura para cá também é garantir uma maior movimentação no Comércio. Com a oferta dos serviços públicos nessa região, a gente pode trazer um pouco de dinamismo em curto prazo porque tem toda uma cadeia envolvida que vem para cá. É uma perspectiva de médio e longo prazo transformadora para essa região da cidade”, afirmou.

A expectativa é que o ato de centralizar a gestão municipal e ocupar a área tenha como consequência a geração de novos empregos e a movimentação econômica da região. O titular da Secult, Cláudio Tinoco, acredita que a transição vai ser uma facilitadora dos trabalhos da pasta.

“Agora estamos muito próximos dos nossos principais ativos, tanto do ponto de vista da cultura quanto do turismo. Estamos muito perto do Centro Histórico, onde a gente administra muitos equipamentos, como a Casa do Carnaval, e de equipamentos muito visitados, como o Mercado Modelo. Isso vai aproximar a nossa ação e atuação numa região onde possuímos os nossos principais ativos” afirmou.

O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, se diz orgulhoso de poder participar desse movimento de renovação no Comércio e de todo o Centro Histórico. “A ideia é fazer uma ocupação maciça do Centro da cidade, que passa não só pelo processo de requalificação, mas sobretudo pela presença da prefeitura. Como é a Saltur que faz praticamente toda gestão da plataforma eventos, com o #vemprocentro, fica mais fácil por estarmos na ponta de onde as coisas estão começando a acontecer”, disse.

O projeto #vemprocentro foi anunciado no dia 9 de setembro pelo prefeito ACM Neto. A ideia é fazer com que os soteropolitanos ocupem o Centro Histórico da capital. Além da transição da gestão municipal, o Festival da Primavera, que vai até o dia 29 deste mês, também ocorre na região.

Foram investidos mais de R$300 mi em melhorias na região, tanto na parte alta quanto na baixa. Durante a inauguração da nova sede dos órgãos, o prefeito ACM Neto pontuou o que já foi realizado pelo projeto. “Estamos aqui hoje muito próximos a uma obra que inauguramos há poucos dias, que foi a requalificação da Rua Miguel Calmon. A Praça da Inglaterra também está renovada e a Praça Deodoro segue em obras. Estamos mudando inteiramente a cara do Centro Antigo”, disse.

Em outubro, uma nova sede da Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis) também vai ser inaugurada no Comércio. No bairro, já funcionam as pastas da Saúde (SMS), de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre) e Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).

'Follow the Music'

Pouco antes da entrega das novas sedes, a prefeitura lançou uma campanha para vender a capital baiana como destino turístico internacional. Este é o mote da Follow The Music, ação com a base totalmente digital, que começará a ser divulgada na semana que vem no site salvadordabahia.com e nas redes sociais Visit Salvador da Bahia.

Nesta sexta, o prefeito ACM Neto e o secretário municipal de Cultura e Turismo, Claudio Tinoco, assistiram ao filme da campanha, ao lado de outras autoridades. Neto ressaltou que a música é um dos principais patrimônios culturais da cidade, por isso, integra a riqueza do povo soteropolitano: “Temos uma criatividade única. Daí a gente produziu um vídeo muito bacana que tem como título ‘Follow The Music’, siga a música e venha conhecer Salvador, seguindo os ritmos e os sons dessa cidade marcada pela diversidade, pela riqueza cultural e pela riqueza do seu povo”.

É justamente seguindo a música que o secretário Claudio Tinoco espera que cada vez mais turistas decidam visitar Salvador.

“A Follow The Music representa a inventividade e criatividade que são comuns da música baiana, mas sempre com a renovação e transformação”, explicou o gestor.

