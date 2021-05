Nova sede do Consulado-Geral de Portugal é inaugurada em Salvador

Foi inaugurada nesta quarta-feira (26) a nova sede do Consulado-Geral de Portugal em Salvador, que passará a funcionar no bairro da Federação. O consulado funcionava anteriormente na Avenida Tancredo Neves, em um edifício comercial.

O evento contou com a presença de Eurico Brilhante Dias, Secretário de Estado da Internacionalização de Portugal. A mudança, segundo Jorge Fonseca, cônsul de Portugal em Salvador, ocorre para melhorar o atendimento ao público, já que a demanda aumentou bastante.

Ele pontua ainda que outro objetivo com a mudança é ter melhor estrutura, já que o espaço também é responsável por fazer permanências consulares em cidades da Bahia, como Porto Seguro, além de Sergipe.

Atualmente, o Consulado-Geral de Portugal em Salvador atende os residentes de Bahia e Sergipe. Em caso de processamento de vistos, a unidade também pode receber turistas dos estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão.

Mais detalhes do Consulado-Geral de Portugal em Salvador estão disponíveis no site do consulado.

Em sua passagem pela cidade, Eurico Brilhante se encontrou com políticos e autoridades, visitou o Parque Tecnológico Cimatec, almoçou com autoridades, encontrou o governador Rui Costa e, além da inauguração do consulado, fez uma visita ao Hospital Português.