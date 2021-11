Nova Soure afirma que vacinou mais cidadãos em 2º dose do que consta na Sesab

A Prefeitura de Nova Soure, município localizado a 225 quilômetros de Salvador, através da sua equipe de Vigilância Sanitária, contestou os dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) que colocavam a cidade entre as 10 piores da Bahia em porcentagem de vacinação de residentes em segunda dose, com apenas 21,13%.

De acordo com dados enviados à reportagem pela vigilância, dos 18.923 imunizados em primeira dose no município, 15.551 voltaram para receber a segunda dose da vacina contra a covid-19 até esta sexta-feira (26).

O que, diferente do que consta nos dados da Sesab, coloca a cidade com uma taxa de imunização em 82%, muito distante do ranking das 10 cidades que menos completam o esquema vacinal.