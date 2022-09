Nova Unidade de Saúde da Família é inaugurada em São Marcos

Uma nova Unidade de Saúde da Família (USF) foi inaugurada nesta quarta-feira (28) na região de São Marcos, em Salvador. O prefeito Bruno Reis esteve no local, na Rua Flor de Mandacaru, destacando a importância da USF.

A USF São Marcos II terá capacidade para atender cerca de 700 pessoas por dia, com quatro equipes completas. A assistência servirá para prevenção de saúde, mas também para recuperação reabilitação de doenças. O investimento no equipamento foi de R$ 1,2 milhão, segundo a prefeitura.

"É a sétima unidade que inauguramos só no nosso governo, chegando a 161 unidades. Estamos com 62% de cobertura da atenção básica", destacou Bruno Reis. "Somos a capital que mais avançou na cobertura da atenção básica no Brasil", acrescenta. "É o médico, o dentista, porto da casa das pessoas".

Bruno destacou outras obras da prefeitura na região, como entrega de unidades habitacionais, construção de encosta, uma nova unidade escolar e uma obra de requalificação urbana em andamento. "Vamos trazer campo de futebol, quadras, pistas, quiosque, equipamentos de ginástica". Ele também destacou a Praça da Juventude e o Hospital Veterinário Municipal.

O titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Decio Martins, também esteve na inauguração. "Aqui é um local de vazio sócio-assistencial, ou seja, não tínhamos unidade de saúde nessa localidade e hoje passamos a contar com 161 unidades na nossa capital. Esse é mais um esforço da prefeitura. Aqui no distrito de Pau da Lima, passamos a contar com 69% de cobertura da atenção básica. O Ministério da Saúde preconiza 70% como índice universal de cobertura. Não tenho dúvida que essa unidade traz muita importância para região da Baixa Fria de São Marcos", afirmou o secretário.