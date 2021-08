Nova unidade do SAC Educação é inaugurada no bairro de Pituaçu

Uma nova unidade do SAC Educação foi inaugurada na tarde desta sexta-feira (27), em expansão ao SAC Pituaçu. Jerônimo Rodrigues, gestor da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), foi o responsável pela entrega.



A unidade, voltada para atender os funcionários e servidores vinculados à SEC, conta com quatro postos de atendimento para oferecer serviços de orientação de RH, abertura de processos, esclarecimento de dúvidas referentes à legislação estadual e outros assuntos de interesse dos servidores da educação.



“O atendimento, o cuidado com nossos servidores deve ser uma constante, inclusive, através da nossa parceria com a Secretaria da Administração do Estado (Saeb) que coordena o SAC, para que possamos ampliar nossa capilaridade no atendimento. Estamos tratando de mais de 60 mil servidores e 30 mil professores, então só a secretaria da educação não é o suficiente para atender essa demanda. Nós tínhamos que ter uma parceria que fizesse o nosso servidor se sentir em casa e o SAC Educação é tudo isso”, disse o secretário.



Criada em 2009, a primeira unidade do serviço do SAC Educação foi aberta no bairro Comércio, em Salvador, no Instituto do Cacau. Em 2012, o modelo foi expandido para Feira de Santana e agora uma nova unidade já está em funcionamento na capital.



Quem já buscou o serviço foi a professora da rede pública de ensino, Núbia Santos. Ela foi até a unidade para resolver questões sobre o seu processo de Reda e, de acordo com ela, foi rapidamente atendida. “É um serviço importante por conta da demanda do estado, são muitos professores, muitos funcionários, principalmente nesse momento de pandemia, achei excepcional a inauguração desse posto”, afirmou.



Flávio Barbosa, superintendente do SAC, comentou sobre o compromisso do órgão em ofertar uma estrutura de qualidade. “O SAC Educação é voltado para os professores e servidores da Educação, os atendimentos serão 100% agendados, e o modelo vai desafogar as demandas da secretaria que tem muitos funcionários para acolher, além de ampliar a quantidade de serviços”.



O atendimento da unidade acontecerá de segunda a sexta, das 9h às 16h. Será preciso realizar o agendamento prévio, enquanto durar a pandemia.