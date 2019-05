Novas regras para bagagem de mão começam a valer no aeroporto de Salvador

Quem for viajar pelo Aeroporto Internacional de Salvador, a partir desta quinta-feira (23), deverá ficar atento às mudanças nas regras de embarque e bagagens de mão.

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) definiu tamanho e peso que devem ser seguidos por todas as companhias aéreas. Antes da fiscalização, foram duas semanas de orientação no terminal.

A bagagem de mão deverá ter peso máximo de 10 quilos e dimensões de, no máximo, 55 centímetros (cm) de altura por 35cm de largura e 25cm de profundidade. Essas características correspondem ao tamanho médio de uma mala de mão, daquelas tradicionais, de rodinha.

Ao todo, 15 aeroportos participarão da mudança em todo o país. As bagagens fora do padrão precisarão ser despachadas nos balcões de check-in e estarão sujeitas a cobrança. O valor mínimo da taxa é de R$ 59, mas varia de acordo com a companhia e a franquia de viagem contratada pelo passageiro.

De acordo com a Abear, o passageiro que estiver com a bagagem de mão fora das especificações de peso e tamanho definidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) terá obrigatoriamente que despachá-la no compartimento de malas do avião.

Os mesmos critérios valem, inclusive, para qualquer outro tipo de volume que não esteja dentro das especificações definidas pela Anac para ser embarcado no compartimento de bagagem da área de passageiros. Por exemplo, instrumento musical, equipamento eletrônico, bebê conforto etc.

A Abear orienta os passageiros que, no caso de dúvida, entrem em contato com a empresa aérea antes da viagem. A entidade também disponibiliza um link (passageiros) em sua página na internet, com informações sobre bagagem.