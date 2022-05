Novas sondagens de consumo interno revelam salto de votos consolidados em Neto

Recentes pesquisas de consumo interno encomendadas por partidos que compõem o arco de alianças do ex-prefeito ACM Neto apontaram um alto índice de votos já consolidados para o candidato da União Brasil ao governo do estado. De acordo com cardeais da oposição, os percentuais registrados nos levantamentos espontâneos tiveram um salto substancial em relação aos resultados de sondagens anteriores e estão próximos dos 50%. Números de pesquisas espontâneas, quando não há apresentação da lista de nomes para escolha, são considerados os principais e mais precisos termômetros para medir a tendência eleitoral, justamente porque os entrevistados indicam livremente em quem pretendem votar.

Prato cheio

"As sondagens reforçam a percepção de vitória de Neto no primeiro turno, em sintonia com todas as pesquisas divulgadas este ano. Sabemos que se trata de retrato do momento e que não será fácil como os dados fazem crer, mas a consolidação de votos é um sinal animador", resumiu um cacique da oposição escalado para analisar os números.

Mando de campo

Presidente do PDT na Bahia, o deputado federal Félix Mendonça Júnior desembarca hoje em Vitória da Conquista para sepultar o motim deflagrado por membros da cúpula da sigla contra a prefeita da cidade, Sheila Lemos (União Brasil). Para conter a rebelião, Félix vai formalizar o Diretório Municipal do partido e mantê-lo sob o comando do presidente da Comissão Provisória do PDT, Manoel Gusmão, aliado da prefeita. Com isso, a legenda fica blindada de golpes para tomar o poder. Além de assegurar a permanência do partido na base de Sheila Lemos, Félix pulveriza as pretensões do ex-deputado estadual Marcell Moraes, que tenta viabilizar uma candidatura de oposição a prefeito de Conquista com apoio dos pedetistas.

Separação histórica

A ida de ACM Neto a Itapetinga, prevista para amanhã, terá forte efeito simbólico, ao marcar a ruptura dos laços entre as famílias Hagge e Vieira Lima, após mais de três décadas de parceria política. Embora seja do MDB, partido dominado pelos irmãos Geddel e Lúcio Vieira Lima e que ocupa a vice na chapa do PT, o prefeito Rodrigo Hagge vai aproveitar a visita para reforçar publicamente o apoio a Neto na sucessão estadual.

Pós-balada

O governador Rui Costa (PT) foi visto tirando um cochilo rápido ao lado da primeira-dama da Bahia, Aline Peixoto, no voo da Gol que partiu de São Paulo com destino a Salvador, por volta das 16h40 de ontem. Motivo para a soneca não faltou, já que o casal estava no seleto grupo de 200 convidados para o badalado casamento do ex-presidente Lula com a socióloga Janja Silva, realizado na noite anterior em um hotel de luxo da capital paulista.

Olho no lance

Mero acaso ou não, a onda de violência que avança sobre bairros nobres de Salvador, especialmente Itaigara e Pituba, caiu sob medida para empresas de segurança particular ligadas a policiais militares e civis graduados. Em pouco tempo, abocanharam contratos com bares e restaurantes afetados pela súbita série de arrastões e assaltos.