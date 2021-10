Novato do Vitória, Fabinho se apresenta: 'Rápido, de boa finalização e improviso'

O Vitória vive um momento delicado na Série B. Está na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 26 pontos, e não ganha há cinco jogos. Não só isso, mas também não balança as redes rivais há quatro partidas. Nesta sexta-feira (1º), o time apresentou nova esperança para mudar essa situação: o atacante Fabinho.

O jogador estava na Chapecoense e assinou com o Leão até o fim da Série B. Em primeira entrevista pelo clube, o novo reforço se apresentou ao torcedor e falou sobre suas características. Formado nas categorias de base do São Paulo, ele atua como ponta e também como centroavante.

"Sou Fabinho, tenho 21 anos, atacante. Sou um atacante rápido, tenho uma boa finalização. Acredito que tenho um improviso bom também, que posso criar jogadas determinantes para um bom desempenho da equipe", disse.

"Não tenho uma função específica. Onde o clube precisa, o treinador precisar de mim, vou estar sempre preparado para poder ajudar o Vitória", completou o atacante.

Fabinho já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição do técnico Wagner Lopes. A estreia já pode acontecer neste sábado (2), quando o Vitória visita o Goiás, no estádio da Serrinha, às 16h, pela 28ª rodada da Série B. Para o jogo, o comandante não terá no ataque Samuel, suspenso, e Eron, machucado.

"São oportunidades. Não estava sendo muito aproveitado na Chapecoense, fiquei sabendo do interesse do Vitória e decidi aceitar o desafio. Espero que a gente possa desempenhar bem e se manter na Série B", afirmou Fabinho.

O atacante, aliás, disse que a maior motivação para fechar com o Leão foi, justamente, a situação complicada do time na segunda divisão. Faltando 11 jogos para o torneio chegar ao fim, o rubro-negro tem 76,2% de chance de rebaixamento, segundo o departamento de matemática da UFMG.

"O que motivou foi que o clube não está vivendo um bom momento. Vejo como oportunidade de poder chegar e apresentar um bom futebol, ajudar o Vitória a permanecer na Série B", comentou.

Pelo São Paulo, Fabinho chegou a disputar dois jogos pelo profissional. Em 2020, foi contratado pelo Athletico e, neste ano, emprestado para a Chapecoense.

Com a camisa do time catarinense, o atacante disputou 28 jogos, 15 deles como titular, e marcou dois gols. A última vez que ele atuou foi no dia 18 deste mês, quando entrou no decorrer da derrota por 2x0 para o Palmeiras, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Confira outros trechos da entrevista de Fabinho:

Como foi acerto com Vitória?

Estava trabalhando na Chapecoense, meu empresário chegou e me disse do interesse do Vitória. Eu apenas aceitei. Vi como oportunidade e decidi encarar o desafio.

Já jogou com alguém do Vitória?

Conheço poucos jogadores. Conheço Marcinho, Caíque, atacante, de jogos contra, e o Sérgio Mota, que é da minha cidade.