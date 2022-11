Nove cidades decretam situação de emergência devido às chuvas na Bahia

Desde o início de novembro, nove municípios baianos decretaram situação de emergência devido a quantidade de chuvas nas regiões.

De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), são, ao todo, 3.596 desalojados, 332 desabrigados - que precisam de abrigo fornecido pelo governo -, e 51.524 que de alguma forma foram afetados pelo desastre.

Veja lista dos municípios mais prejudicados:

Baixa Grande

Itabuna

Santa Cruz Cabrália

Cícero Dantas

Ibicuí

Itambé

Prado

Vereda

Nova Viçosa

Além desses, a Sudec prevê que Ibicaraí e Itanhém também decretem.

O município mais afetado é o de Prado, onde três mil pessoas ficaram fora de suas casas. A prefeitura decretou situação de emergência no dia 21 por conta do impacto da chuva. Famílias que perderam as residências estão abrigadas em ginásios de colégios de Prado. Moradores têm se reunido para abrir valas em pontos da cidade para dar vazão à água.

As áreas com maior risco de alagamento, transbordamento de rios e deslizamento de encostas são no Sul e Centro-Sul do Estado devido ao acumulado de chuvas, aponta o Centro Virtual para Avisos de Eventos Meteorológicos Severos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Cumuruxatiba, distrito de Prado, três casas desabaram e a enxurrada abriu ao meio parte da estrada principal da BA-001. A estrada litorânea, que dá acesso às comunidades da Paixão, Tororão e Cumuruxatiba está danificada em dois locais. Um na praia da Amendoeira, onde uma ponte caiu, e na região da praia do Tororão, onde a estrada também partiu ao meio.

Outras cidades do Sul registraram alagamentos, mas em gravidade menor. Em Teixeira de Freitas, três famílias estão abrigadas na escola do São Pedro, ponto de apoio para preparação de refeições e recebimento de donativos, após perderem suas casas.

Segundo o Inmet, há alerta de ventos intensos, corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas o Centro-Sul, Vale do São-Franciscano, Centro-Norte Baiano, Sul e Extremo-Oeste. Algumas das cidades em alerta laranja são: Abaré, Alagoinhas, Amargosa, Amélia Rodrigues, Bom Jesus da Lapa, Cachoeira, Cairu, Candeias, Caravelas, Cruz das Almas, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Juazeiro, Lauro de Freitas, Mucuri e Nova Viçosa.

As autoridades reforçam que, em caso de risco eminente ou de acidentes por conta das condições climáticas, deve-se acionar o Corpo de Bombeiros (193) ou Defesa Civil (199).

Mais chuva

No decorrer da semana, a Bahia deve continuar em clima chuvoso. De acordo com o modelo numérico do Inmet para o estado, os maiores acumulados de chuva se concentrarão em áreas do Centro-Sul. A espera é que as chuvas percam intensidade até o final da semana. Mas há alerta de intensificação dos ventos com rajadas no litoral, com predominância no Litoral-Sul nas próximas 48h a 72h.

Apesar da estação mais quente do ano já estar chegando, a meteorologista do Inmet, Cláudia Valéria, explica que a ocorrência das chuvas desde a última semana é resultado de uma convergência de umidade. Neste caso, o choque entre a umidade do litoral e da região central - que chega ao estado pelo Oeste baiano.

Segundo Cláudia, o fenômeno é comum de acontecer e se repete todos os anos no período da primavera até o verão, contudo, em 2022 ganhou intensidade. Já é o terceiro episódio da estação. A justificativa para a incidência é a influência do La Niña, resfriamento anormal das águas do oceano Pacífico que provoca aumento no volume de chuvas. A tendência é que as chuvas continuem durante toda semana, sendo que outras convergências podem voltar a ocorrer no período chuvoso, que vai até março.

*com informações de Esther Morais