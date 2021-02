Nove suspeitos por tráfico de drogas são presos em operação em Feira

Nove pessoas foram presas em flagrante suspeitas por tráfico de drogas e três mandados de prisão por homicídio foram cumpridos durante uma operação policial em Feira de Santana na sexta, sábado e domingo (12, 13 e 14). A polícia ainda apreendeu seis armas, vários tipos de entorpecentes, munições e recuperou oito veículos roubados.

Foram apreendidos 598 porções de maconha, 12 pedras e seis pinos de cocaína e 26 pedras de crack. Segundo o comandante da CPRL, coronel Nilton Paixão, as ações buscam reduzir a quantidade de crimes contra o patrimônio e contra a vida. “Essa é apenas a primeira de muitas ações integradas que terão o principal objetivo de contribuir para a paz social, buscando um policiamento de proximidade, com foco no controle e redução de ocorrências delituosas”, diz.

A operação aconteceu nos bairros Tomba, Liberdade, Mangabeira, Gabriela, Lagoa Grande, Campo Limpo e Queimadinha. Os criminosos e os materiais apreendidos foram encaminhados para o Complexo de Delegacias do Sobradinho, em Feira de Santana.

A operação foi organizada pelo Comando de Policiamento da Região Leste (CPRL) e envolveu as Companhia Independente de Polícia Militar (65ª e 66ª CIPMs), Rondas Especiais (Rondesp Leste), Esquadrões de Polícia Montada e de Motociclistas Asa Branca, Companhias Independentes de Policiamento Especializados (Cipes Litoral Norte e Nordeste) e o Grupamento Aéreo (Graer).