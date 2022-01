Nove tremores de terra são registrados em Jacobina, no centro-norte baiano, em 48h

O Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) vem registrando eventos sísmicos no município de Jacobina, no centro-norte da Bahia. No total, entre a quarta (12) e esta quinta-feira (13), foram registrados nove tremores de terra, sendo o maior ,de magnitude preliminar de 2.4 mR, ocorrido na noite de quarta.

Além dos registros das últimas 48h, no domingo (9), dois tremores também foram identificados no município baiano, de magnitudes preliminares 2.1 mR e 2.0 mR. Até o momento, não há informações sobre moradores de Jacobina terem escutado ou sentido os eventos recentes.

O Laboratório Sismológico segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado da Bahia e também da região Nordeste do país.

Confira a lista completa de tremores:

12/01/2022 - 22h51 UTC - magnitude preliminar 1.8

12/01/2022 - 23h18 UTC - magnitude preliminar 1.5

13/01/2022 - 0h28 UTC - magnitude preliminar 1.7

13/01/2022 - 0h30 UTC - magnitude preliminar 1.1

13/01/2022 - 0h33 UTC - magnitude preliminar 1.3

13/01/2022 - 0h36 UTC - magnitude preliminar 2.4

13/01/2022 - 0h43 UTC - magnitude preliminar 1.4

13/01/2022 - 01h08 UTC - magnitude preliminar 1.4

13/01/2022 - 01h28 UTC - magnitude preliminar 1.1