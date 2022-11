Novidade no Brasil: BMW X3 elétrico roda até 460 km com uma carga

Se você olhar rapidamente a foto acima verá um X3, um dos SUVs mais populares da BMW. Mas se reparar melhor, vai perceber alguns detalhes na carroceria e notar que essa é a configuração elétrica do veículo, que foi batizada como iX3.

O modelo desembarca no mercado brasileiro importado da China, em versão única, a M Sport, por R$ 475.950. Dessa forma, no portfólio da BMW ficará posicionado abaixo do iX, que custa entre R$ 667.950 e R$ 846.950. E, na própria linha do X3, custa R$ 30 mil a mais que o equivalente plug-in híbrido.

O interior é o mesmo do X3 híbrido e a combustão Detalhes em azul marcam as diferenças dessa versão

Com tração integral sob demanda, o iX3 é equipado com propulsor montado sobre o eixo traseiro. Ele entrega 286 cv de potência e 40,8 kgfm de torque e, de acordo com o fabricante, acelera de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos. Bom desempenho para um veículo que pesa 2.700 kg.

Dê play e confira a avaliação em vídeo do BMW iX3

A energia para movimentar esse motor é fornecida por um pacote de baterias de 74 kWh que possibilitam até 460 quilômetros de autonomia. As 188 células da bateria podem ser recarregadas na rede doméstica, assim como em wallbox e eletropostos.

Até o momento, a BMW vendeu 80 unidades do iX3 no Brasil. De acordo com Michele Menchini, diretora comercial da empresa, a meta é fechar o ano com 200 carros entregues.

LIDERANÇA ENTRE AS PREMIUM

Contabilizando os emplacamentos de automóveis zero-quilômetro entre janeiro e outubro, a BMW é a líder absoluta no segmento premium.

Foram 11.442 unidades licenciadas no período, mais que o dobro da Audi (4.191), que ocupa a segunda posição. Logo na sequência está a Volvo (4.006), na terceira colocação.

A Mercedes-Benz (3.924) ficou em quarto e a Land Rover (3.070), em quinto. A Porsche (2.672) é a sexta nesse ranking.

BALANÇO DE OUTUBRO

Foram emplacados em outubro 168.474 automóveis e comerciais leves, volume 6,62% inferior ao obtido em setembro.

No entanto, na comparação com outubro de 2021, houve crescimento de 12,28%.

No acumulado do ano, foram emplacadas 1.563.619 unidades, queda de 3,47%.

No segmento de motos, houve queda de 2,74% no volume mensal, mas no acumulado do ano o mercado de duas rodas avançou 17,94%. No total, 1.106.733 motos foram emplacadas em 2022.

DIVISÃO POR FABRICANTE

A Fiat ficou com 22,22% de participação nas vendas de automóveis e comerciais leves em outubro, o que corresponde a 37.427 veículos licenciados.

A Chevrolet ficou na segunda posição com 16,71% e a Volkswagen, em terceiro com 14,08%. A Hyundai (9,70%) ficou em quarto e a Toyota (9,11%), em quinto.

Do sexto ao décimo lugar se posicionaram: Renault (6,82%), Jeep (6,77%), Honda (3,01%), Citroën (2,33%) e Nissan (1,95%).

MODELOS MAIS VENDIDOS

Entre os automóveis e comerciais leves, o HB20 foi o zero-quilômetro mais emplacado em outubro. O hatch da Hyundai somou 9.084 unidades licenciadas, deixando o Chevrolet Tracker (8.496) em segundo e a Fiat Strada (8.046) em terceiro.

O Chevrolet Onix ficou com a quarta posição com o hatch (7.768) e com a quinta com o sedã (7.354), que leva o sufixo Plus.

Da sexta à décima posição ficaram: Fiat Mobi (6.741), Fiat Argo (6.628), Renault Kwid (6.041), Volkswagen T-Cross (5.590) e Jeep Compass (5.307). Domínio da Chevrolet e da Fiat, ambas com três modelos entre os dez mais emplacados.

O Hyundai HB20 foi o carro novo mais emplacado em outubro

COMO FORAM AS VENDAS

De acordo com a Bright Consulting, a participação das vendas diretas contribuiu para o bom resultado do último mês. Do total de veículos leves novos emplacados em outubro, 51% foram comercializados por essa modalidade. Ou seja, mantendo a média obtida em agosto (53%) e setembro (50,5%).

As vendas a varejo puro (showroom) também se mantiveram no mesmo patamar: 4.103 unidades na média diária. Em setembro, foram 4.253 carros por dia.

CARROS ELETRIFICADOS

A participação de veículos eletrificados permaneceu em 2,5%, é o que aponta o estudo da Bright Consulting. Os híbridos, incluindo os plug-in, tiveram maior destaque, com protagonismo da Toyota e Caoa Chery.

Os três mais emplacados foram: Corolla Cross (761 unidades), Tiggo 8 (663) e Corolla (409). No total, foram 4.460 unidades licenciadas em outubro e 38.704 veículos no acumulado do ano.

MERCADO ESTADUAL

Na Bahia, o modelo mais emplacado em outubro foi o Chevrolet Tracker. É uma liderança inédita do SUV, que teve 333 emplacamentos e ficou na frente da Fiat Strada (312) e do Hyundai Creta (304).

O Chevrolet Onix (297) ficou em quarto lugar e a Fiat Toro (204), em quinto.

Na sequência, da sexta à décima posição, ficaram: Fiat Pulse (203), Jeep Compass (195), Chevrolet Onix Plus (194), Toyota Hilux (184) e Hyundai HB20 (148).

Força dos SUVs, com quatro veículos, e das picapes, com três modelos entre os dez mais vendidos.

O Chevrolet Tracker foi o modelo mais licenciado na Bahia (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO)

DE VOLTA ÀS LOJAS

A Nissan confirmou que no final deste mês irá comercializar novamente a edição especial XPlay do Kicks. Com detalhes em vermelho na carroceria, a versão será numerada e terá um aerofólio exclusivo.

Irá custar R$ 137.490, sendo posicionado entre as versões Advance e Exclusive.

A Nissan irá oferecer 1 mil unidades da edição especial XPlay para o Kicks