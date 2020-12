Em uma coletiva de imprensa na quarta-feira (2), a empresa de aplicativo de transportes 99 apresentou o seu novo app, com novidades tanto para passageiros quanto para os motoristas. A primeira evolução apresentada veio para diminuir a agonia que passageiros e motoristas passam na hora de se encontrar em portas de restaurantes, avenidas, etc.. Uma integração com o Google Street View mostra uma foto do local de embarque que também é disponibilizada para o motorista, facilitando o encontro. Esse item também traz outra novidade, ainda em implantação no Brasil: a realidade aumentada para ajudar no encontro motorista/passageiro em aeroportos.

A facilidade já rodará nesse mês para quem chamar um carro no aeroporto de Confins (MG) e com ela, na tela do celular, a imagem do local real captada pela câmera vai mostrar setas no chão indicando o caminho até o carro chamado. No primeiro trimestre do ano que vem, a facilidade tem previsão de começar a operar em aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro. No item segurança foi também mostrado um novo módulo que monitorará as corridas detectando irregularidades como paradas injustificadas e colocando à disposição botões de pânico no aplicativo para eventuais emergências, além do sistema de câmeras para gravar as corridas, que já funcionam em alguns carros.

Além do transporte

A plataforma também lançou no evento ferramentas que agregam novos serviços que ultrapassam o simples ato de transportar pessoas. O primeiro é uma carteira digital que permitirá que os usuários, que segundo pesquisa da plataforma pagam em 60% das vezes as corridas em dinheiro, passem a contar com a comodidade de pagar de forma eletrônica. A carteira poderá ser “carregada” inclusive dentro dos carros. Para ficar claro, será possível, por exemplo, fazer uma corrida de 10 reais, pagar com uma nota de 50 e o restante ficar disponível para uso digital. Esse dinheiro vai poder até ser transferido para outra pessoa que use o aplicativo da 99. O serviço já está funcionando em nove cidades brasileiras, como Uberlândia e São José dos Campos.

Há também uma outra aplicação financeira, essa voltada exclusivamente para os motoristas. É a chamada “Assistente de Ganhos”, onde será possível fazer o controle de valores recebidos e gastos, inclusive com gráficos estratificando por tipo de despesas e receitas. O sistema também ajudará a detectar os horários em que há maior rentabilidade para cada motorista, dentro de sua realidade de operação na plataforma, inclusive emitindo alarmes para que, com isso, ele possa estar a postos nos horários em que houver maior possibilidade de pegar novas corridas dentro do seu perfil de trabalho.

TCL e a frase mágica

Que a fabricante chinesa de televisores TCL chegou para movimentar o mercado por aqui não há dúvidas. No mês passado, pude testar a mais nova tv de 55 polegadas e sabemos que, em termos de imagem, hoje temos uma equivalência entre os fabricantes e não é ela quem faz o consumidor comprar ou não. A imagem da TCL de 55'' é muito boa com a tecnologia Quantum Led (QLed) presente em displays de diversos fabricantes. Mas, assim como nos celulares, a decisão de compra hoje vai além dos displays.

Na nova TCL, o diferencial que mais chama a atenção vem em uma famosa e mágica frase... “Ok, Google...”. A linha de tvs é 100% Android TV, independente do modelo, e no display de 55'' a novidade vai além pois, enquanto nas menores o microfone para falar com o assistente digital é no controle remoto e demanda apertar um botão para usar, no modelo top de linha de 55 polegadas o microfone fica na tv e agora é possível, literalmente, falar com o aparelho e pedir, por exemplo, que toque uma música, rode um vídeo do Youtube ou que abra a Netflix já na sua série preferida. A marca promete que, em breve, esse display dará mais um salto trazendo a possibilidade de acoplar uma câmera direto no TV e fazer vídeochamadas. A TCL, com essa linha de displays, esquentou a disputa com as outras fabricantes do mercado e deu um passo firme no sentido da transformação da velha TV, de vez, em um ponto de acesso à internet e às suas funcionalidades.

Restaurantes mais inteligentes

Uma empresa do Paraná investiu 5 milhões de reais para aprimorar o seu sistema de gestão de bares, restaurantes e empresas do ramo de alimentação em geral. Ele se chama Everest 3.0 e foi desenvolvido pela ACOM Sistemas. A solução tem robôs que processam durante a madrugada as informações dos PDVs (Pontos de Venda) e cruzam os dados com estoque e planilhas de custos, sendo capaz de gerar coisas como listas de necessidades de compras, podendo até dispará-las automaticamente. O sócio-diretor da empresa Carlos Drechmer ressalta essa facilidade como uma ferramenta que ajudará esse setor a se tornar mais eficiente nesse ciclo de retomada na crise gerada pela covid-19, e completa: “É uma sofisticação em toda a operação, que ajuda o estabelecimento a ter controle nas compras, no estoque e nas saídas, para uma gestão mais eficiente” O tempo de implantação da plataforma em um restaurante dura em média 6 semanas.