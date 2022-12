Novo bloco de Xanddy Harmonia inicia vendas; confira valores

Depois do fim do Harmonia do Samba, o cantor Xanddy lançou seu mais novo bloco, o "Daquele Jeito", que vai estrear no Carnaval de Salvador em 2023 na Barra / Ondina no domingo e na segunda-feira.

O novo bloco promete atrair um público jovem e com saudade de curtir o Carnaval da capital baiana após dois anos cancelado devido a covid-19.

Com isso, o "Daquele Jeito" terá uma equipe qualificada para atender os foliões durante o circuito e um carro de apoio equipado com bares, cabines sanitárias e posto médico, além de uma equipe de segurança bem preparada, que incrementa o potencial do bloco.

No primeiro lote, os apaixonados pelo Harmonia poderão comprar o abadá por R$ 250. Mas quem desejar curtir os dois dias de desfile, o passaporte fica por R$ 400,00. Vendas no Balcões Pida e no site do Bora Tickets.