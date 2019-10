Novo cais do Porto de Salvador vai homenagear Santa Dulce dos Pobres

O novo cais do Tecon Salvador terá o nome de Santa Dulce dos Pobres. A decisão de homenagear a primeira santa baiana, que será canonizada no próximo domingo (13), foi tomada em encontro do prefeito ACM Neto com o novo presidente da Codeba, Alex Ávila, e o presidente do grupo Wilson Sons, Cézar Baião, na tarde desta segunda-feira (7).

Na oportunidade, foi apresentada a maquete de como ficará o porto da capital baiana com a ampliação. Maior obra portuária em execução no país, o novo cais do Tecon Salvador tem previsão de ser inaugurada em abril do ano que vem.

No encontro desta segunda, realizado no Palácio Thomé de Souza, também estavam presentes também o deputado federal João Roma e o secretário Sérgio Guanabara, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur).

Também nesta segunda-feira foi anunciado pela Arquidiocese do Salvador que a capital baiana abrigará a primeira paróquia e o primeiro santuário do mundo dedicados à futura santa.

A Paróquia de Santa Dulce dos Pobres ficará localizada no bairro do Saboeiro, e será formada por sete comunidades. A matriz paroquial será a atual Capela Santíssima Trindade, na Rua Silveira Martins, 32. Já o Santuário de Santa Dulce dos Pobres será no Largo de Roma, no templo que atualmente é dedicado à Imaculada Conceição da Mãe de Deus. O local abriga restos mortais da futura santa.