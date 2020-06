Novo Casal: Bruna Marquezine e Enzo Celulari estão namorando

Após especulações, veio a confirmação: Bruna Marquezine e o empresário Enzo Celulari estão namorando. O amor dos dois surgiu durante a quarentena enquanto eles participavam de eventos beneficentes.

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, inicialmente a paquera dos dois começou no mundo virtual, mas o negócio evoluiu e o namoro dos dois agora é oficial.

O filho de Claudia Raia e Edson Celulari iria participar de um reality show ao lado de Marquezine, mas o programa foi suspenso por conta da pandemia.

O reality show segue sem data para acontecer, mas do projeto nasceu um dos casais que prometem causar no mundo dos famosos. Após o fim da relação com Neymar, Bruna Marquezine nunca tinha assumido outro namoro publicamente. E Enzo estava solteiro desde fevereiro desse ano, quando terminou com a bilionária Victoria Grandene.