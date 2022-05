Novo centro de convivência vai atender 200 crianças no Subúrbio

Uma nova unidade da Fundação Cidade Mãe (FCM) foi inaugurada na região do Subúrbio, nesta segunda-feira (16). O Centro de Convivência Socioassistencial (CCS) Jardim Primavera está localizado na Rua São João, s/n.

A unidade foi instalada através de um convênio firmado com a Igreja Batista Jardim Primavera, responsável pelo espaço. A estrutura conta com dois andares, refeitório, sala de coordenação, quatro salas de atividades, copa, laboratório de informática e banheiros.

O CCS Jardim Primavera atenderá crianças e adolescentes com idades de 7 a 17 anos, e oferecerá oficinas de música, dança, informática, reforço de português e matemática no contraturno escolar, além de curso de auxiliar administrativo. O investimento anual para as atividades é de R$ 990 mil.

"Vamos atender 200 delas, que terão educação em tempo integral, vindo pra cá no contraturno das aulas, aprender o complemento do que têm acesso na escola. Costumo dizer que ao mudar a cidade, mudamos a vida das pessoas. E com um equipamento como este, mudamos a vida das crianças", destaca Bruno Reis.

Ao todo, Salvador já possui seis Centros de Convivência Socioassistencial, instalados em Brotas, Chapada do Rio Vermelho, Piatã, Periperi e Saramandaia, além do Jardim Primavera. Com isso, o número será ampliado de 1.140 para 1.340 crianças e adolescentes em situação de risco social que realizam atividades na FCM.

Além das CCS, a Fundação Cidade Mãe também possui as Unidades de Acolhimento Institucional (UAI), destinadas a crianças e jovens afastados provisoriamente do convívio familiar por determinação judicial. Estas estruturas funcionam no Bonocô, Jardim Baiano, Matatu e Jardim das Margaridas.