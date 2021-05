'Novo colapso, como o de março, se avizinha', diz Rui sobre crescimento da covid

O governador Rui Costa afirmou que o crescimento acelerado de casos de covid-19 no estado tem preocupado o governo e que a sirene de alerta está ligada. Ele citou que, na última sexta-feira (21), o número de casos ativos estava em 19 mil. No pico do colapso de março, o número chegou a 22 mil. "Se não fizermos nada, um novo colapso, como o de março, se avizinha", alertou o governador, durante visita ao antigo prédio da Ebal, no Vale do Ogunjá.



O local vai abrigar novas sedes de unidades da Polícia Civil, a exemplo do Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Durante a visitação, Rui Costa disse que os casos de covid-19 estão aumentando simultaneamente em todas as regiões do estado. "Os casos estão crescendo em todo o estado, e é uma situação mais grave. Quando acontece em cada região de uma vez, vamos equilibrando, mas agora estão crescendo em todo o estado", pontuou o governador, na manhã desta segunda-feira (24).



Rui disse ainda que o crescimento de casos preocupa mais que a ocupação dos leitos de UTI. "O que mais me preocupa é o crescimento acelerado do número de casos, a ocupação de leitos é consequência, não é a causa. A causa é a contaminação, que está crescente", explicou.



Apesar de o secretário de saúde do estado Fábio Vilas Boas ter dito hoje durante entrevista a TV Bahia que o vilão das aglomerações é a bebida alcoólica, que chegará o dia em que será necessário fechar fábricas de cervejas na Bahia, o governador descartou a ideia.



“Hipótese nenhuma, até porque o governador também gosta de uma cervejinha (risos). Eu tenho evitado tomar cerveja coletivamente na rua ou em qualquer outro ambiente. Nem na casa de amigos eu estou aceitando o convite para jantar. Não há hipótese de fechar a indústria de cerveja, até porque não existe só cerveja como bebida alcoólica e o Estado", pontou ele.

O governador disse que o problema das aglomerações não está nas cervejarias. "O problema é que muitos donos dos de bares não estão respeitando dos decretos municipais. Tenho recebido muitas fotos e vídeos de pessoas em pé na porta aguardado para entrar em bares já lotados. Aquele comerciante que tem sua loja, que obedece todo o protocolo, infelizmente acabará pagando por aqueles que promovem as aglomerações”, declarou Rui.



Ele pediu ainda que as pessoas se conscientizem sobre a real situação do nosso país, evitando comparação com a realidade de outros países, onde a pandemia está controlada. O governador também criticou a condução da pandemia pelo presidente Jair Bolsonaro.



"Estou vendo as imagens dos Estados Unidos todo mundo tirando máscaras e as pessoas aqui acham que podem tirar também, como se a pandemia estivesse passando. Lá, eles já conseguiram tirar o presidente da república e comprar mais vacinas. Aqui não conseguimos nem ter vacina, nem trocar de presidente. Então, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês da imprensa, ajudem a difundir e conscientizar as pessoas de que a pandemia não acabou", disse.



Rui disse ainda que aguarda a aprovação da Sputnik para acelerar a vacinação. "Nós estamos trabalhando firme para a aprovação da vacina".