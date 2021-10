Novo complexo da Apae na Pituba amplia em 30% capacidade de atendimento

O novo complexo de saúde da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) na Rua Espírito Santo, na Pituba, foi entregue em cerimônia nesta quinta-feira (7), com a presença do prefeito Bruno Reis e do presidente da Apae, Derval Evangelista, entre outras autoridades. O espaço vai ampliar em 30% a capacidade de atendimento às pessoas com deficiência em Salvador.

A instituição é parceira da prefeitura em projetos como o Centro Especializado de Reabilitação (CER). Bruno Reis destacou a importância desse suporte às pessoas com deficiência. "Não há presente melhor que este para a cidade, na comemoração dos 53 anos desta instituição, que é referência para pessoas com deficiência na Bahia. Muito melhor que o poder público prestar um serviço desta magnitude é construir parceria, dar apoio e condições a quem pode oferecer um serviço de qualidade. É o amor destas instituições que faz a grande diferença", disse.

Bruno ainda afirmou que o próximo passo é levar o CER para outros bairros. "Faço qualquer tipo de parceria que seja boa para a cidade e as pessoas. Salvar vidas sempre foi a prioridade desta gestão, desde o primeiro dia. E, como levamos o CER para Coutos, iremos também, em parceria com a Apae, implantar o CER Cajazeiras".

Por ano, o município investe cerca de R$ 23 milhões em vários serviços em contratos com a Apae. "São mais de 150 mil procedimentos contratados, especialmente exames laboratoriais. Este complexo vai ajudar na demanda reprimida provocada pela covid-19 e que está sobrecarregando o sistema de saúde. O poder público não tem condição de fazer tudo sozinho e a sua extensão, através da Apae, se dá por meio de todos os serviços que são ofertados gratuitamente à população. A Apae Salvador é referência em doenças raras e a entidade faz um belíssimo trabalho neste setor", explicou o secretário de Saúde de Salvador, Leo Prates.

Espaço

O complexo possui área construída de 4 mil m² e conta com um corpo profissional de mais de 50 profissionais de saúde, entre médicos e terapeutas de várias especialidades. Entre os serviços oferecidos estão, para o público infantil, endocrinologia, gastroenterologia, neurologia, nutricionista, ortopedia, pediatria, além de urologia adulto e otorrinolaringologia.

O complexo também disponibiliza exames e atendimentos de audiometria, eletroencefalograma, eletroneuromiografia, potencial evocado auditivo – bera, ultrassonografia geral sem doppler, emissões otoacústicas - infantil, teste da linguinha- infantil, densitometria e aplicação de toxina botulínica adulto.

A nova unidade conta ainda com uma unidade do Laboratório de Análises Clínicas (Labac), que oferece atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de atender via convênios e particular.

“É mais um grande marco para a história da Apae na Bahia. Conseguimos dar mais esse passo, que vai consolidar a Apae Salvador ainda mais como uma instituição de excelência em Saúde, trazendo o que há de mais moderno em equipamentos e profissionais altamente qualificados, além de dimensionar o alcance do seu trabalho social”, afirmou o presidente da Apae Salvador, Derval Evangelista.