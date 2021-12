Novo Cras Lobato é inaugurado em Salvador

O novo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, foi inaugurado, nesta quinta-feira (16). A unidade funcionava em outro prédio, no mesmo bairro, mas foi transferida para a nova estrutura. São 5,5 mil famílias cadastradas e cerca de 500 atendimentos por mês.

O equipamento fica na Rua Aterro do Joanes, 167. O prefeito Bruno Reis fez a entrega oficial do espaço e disse que o local vai poder atender aos efeitos da pandemia na vida das pessoas na área social.

"O Cras é a porta de entrada, equivale a um posto de saúde na área social. É aqui que as famílias que foram impactadas pela pandemia, vão poder tratar das consequências no campo social e psicológico", disse.

O novo Cras Lobato conta com uma estrutura completa, com recepção, três salas de atendimento, uma sala multiuso, espaço de convivência, sala para atendimento do CadÚnico, três sanitários, além de almoxarifado, copa e brinquedoteca.

O espaço tem como público-alvo famílias, membros e indivíduos que estejam em situação de vulnerabilidade social, como beneficiários do Programa Bolsa Família; em extrema pobreza e pobreza; privação (ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos) e fragilização de vínculos afetivos (discriminação etária, étnicas, de gênero ou por deficiência).