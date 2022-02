Novo Cras vai atender 5 mil pessoas por mês na Boca do Rio

O bairro da Boca do Rio, em Salvador, tem um novo Centro de Referência de Assistência Social (Cras). A unidade fica na rua Abelardo Andrade de Carvalho, ao lado do Imeja, e foi inaugurada nesta sexta-feira (18). A capacidade é para atender 5 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, por mês, e o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Além da Boca do Rio, o Cras vai atender moradores de Patamares, Costa Azul, Pituaçu, Jardim Armação e Stiep. O prefeito Bruno Reis (DEM) fez a inauguração oficial do espaço e destacou a importância do equipamento para as ações de assistência social na capital baiana.

"Este é o quinto Cras entregue na atual gestão. É um equipamento importantíssimo, pois ampara as pessoas que passam por problemas sociais e de ordem psicossocial, além das demais ações de promoção social, como o Auxílio Brasil, que iniciou 2022 com 220 mil famílias contempladas”, disse.

Prefeito e secretário durante a inauguração da unidade (Foto: Betto Jr/ Secom)

O gestor contou que existem 207 mil pessoas vivendo em extrema pobreza em Salvador. São soteropolitanos que sobrevivem com uma renda mensal menor que R$100. Ele disse também que 25% da população, apesar de receberem auxílio gás, tarifa social de energia, estão em situação precária.

O secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Kiki Bispo, contou que atualmente a cidade conta com 28 Cras e que cada unidade atende cerca de 5 mil pessoas por mês.

“Até o final do ano vamos chegar a dez unidades como essa inauguradas na gestão do prefeito Bruno Reis. Temos hoje 28 Cras que nesse momento de pandemia têm o papel fundamental de levar assistência social e fazer a escuta ativa para quem está mais precisando nesse momento”, contou.

Ele ressaltou que, através do projeto Salvador Social, com financiamento do Banco Mundial (Bird), 15 Cras foram restaurados na cidade. São eles Cajazeiras, Calabetão, Fazenda Grande do Retiro, Bairro da Paz, Itapuã, Lagoa da Paixão, Nova Esperança/Ceasa, São Cristóvão, Castelo Branco, Lobato, Itapagipe, Brotas, Nordeste/Lucaia e Boca do Rio. O Município contratou 130 servidores, sendo 80 assistentes sociais e 50 psicólogos, para atuar na área social.