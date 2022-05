Novo crédito do Bolsa Presença será disponibilizado nesta terça-feira (10)

Será disponibilizado nesta terça-feira (10) o novo crédito do Programa Bolsa Presença, que beneficia as famílias dos estudantes da rede estadual cadastradas no CadÚnico e que se encontram em condições de vulnerabilidade socioeconômica. O objetivo é assegurar a permanência desses filhos na escola,

Cada família tem direito a receber R$ 150 por mês, acrescido de R$ 50 a partir do segundo estudante matriculado na rede estadual de ensino. Neste ano, serão contempladas 301 mil famílias e 341 mil estudantes. O investimento no programa é superior a R$ 675 milhões.

A concessão do benefício está vinculada à assiduidade dos alunos nas aulas realizadas na unidade escolar onde o aluno está matriculado, além de estar diretamente ligada à participação obrigatória dos alunos nas avaliações de aprendizagem promovidas pela unidade escolar. Também só receberá o auxílio a família cujo estudante realizou a atualização dos dados cadastrais na unidade escolar e de sua família no CadÚnico.