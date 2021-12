Novo Disque 156 é inaugurado com novidades em Salvador

O Canal de Atendimento ao Cidadão de Salvador, mais conhecido como Dique 156, sofreu algumas mudanças e o novo formato foi apresentado pela prefeitura, nesta sexta-feira (17). O serviço mudou de sede e terá novidades. A mais importante delas é que a capacidade de atendimento será ampliada através de mais canais de contato, a fim de receber sugestões e solicitações de serviços municipais.

Além das ligações comuns, o serviço terá uma plataforma para interação on-line e vai oferecer um contato de WhatsApp para que o cidadão possa reclamar, sugerir ou denunciar questão relacionadas ao Município e que são de interesse público.

A nova sede da central de atendimento fica no Edifício Centenário, na Rua Portugal, no Comércio, onde antes funcionava a empresa Contax. O serviço será operacionalizado pela empresa Tel Telemática, recém-chegada em Salvador e que terá 3 mil funcionários, incluindo os atendentes do Disque 156. As chamadas do Dique 199, da Defesa Civil de Salvador (Codesal), também serão direcionadas para esses trabalhadores. O prefeito Bruno Reis destacou outro ponto que tem relação com a qualidade do serviço prestado.

“É uma nova estrutura, com novas instalações mais modernas, mas, principalmente, com serviços mais eficientes. Fizemos a nova licitação e mudamos a sistemática de contratação, e a empresa, agora, será remunerada por demanda, por serviços prestados. Isso estimula a prestar um serviço melhor. Nos últimos dias estamos recebendo cerca de 2 mil chamadas, para obter informações e acessar os serviços da Prefeitura. Com isso, vamos prestar políticas públicas mais eficientes, tornar a prefeitura mais acessível e ter capacidade de resposta maior”, afirmou o prefeito.

No primeiro momento, a central funcionará com 45 estações de atendimento, 24h, sete dias por semana, atuando inicialmente com telemarketing ativo e receptivo, com previsão de ampliação para a utilização de e-mails, chat on-line, redes sociais e mensagens instantâneas. O prazo não foi divulgado. Segundo a prefeitura, em sete anos, o Disque 156 fez 7 milhões de registros e concluiu 98% das demandas.