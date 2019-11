Novo filme de Fabricio Boliveira será exibido no Panorama Coisa de Cinema

Protagonizado pelo ator baiano Fabrício Boliveira, o filme Breve Miragem de Sol, dirigido por Eryk Rocha (filho de Glauber Rocha), estreia em Salvador neste domingo (3), às 16h40, em sessão única, na Competitiva Nacional do XV Panorama Internacional Coisa de Cinema.

O longa-metragem tem a atriz Bárbara Colen, do elogiado Bacurau, no principal papel feminino. Ao final da exibição, o diretor conversará com o público.



No filme, Paulo (Fabrício) começa a dirigir um táxi para pagar suas contas e ajudar no sustento de seu filho. As histórias de seus passageiros se entrelaçam com a sua enquanto ele dirige pela noite no Rio de Janeiro – uma cidade caótica em constante reinvenção.



Entre essas pessoas, está Karina (Barbara), uma enfermeira que traz o amor de volta para sua vida. O festival segue até quarta-feira (6), com dezenas de filmes na programação das mostras competitivas e paralelas.



Veja abaixo depoimento de Bábara Colen sobre o filme.

SERVIÇO

Breve Miragem de Sol no Panorama Coisa de Cinema

Data: 03/11 (domingo), 16h40

Local: Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha

Preço: R$ 14,00/R$ 7,00 - Passaportes com 10 ingressos: R$ 50,00

Site: coisadecinema.com.br/xv-panorama