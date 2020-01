Novo general do Exército assume regiões de Bahia e Sergipe nesta quinta (30)

Comandante da 6ª Região Militar pelos últimos dois anos, o general Marcos André da Silva Alvim se despedirá do posto nesta quinta-feira (30), às 19h, no Cabula. Na ocasião, ele passará o bastão para o general João Batista Leonel, que antes chefiava a Diretoria de Ensino Superior Militar (DESmil), no Rio de Janeiro. A partir de agora, Alvim irá para o Ministério da Defesa, em Brasília, onde coordenará as operações conjuntas entre Exército, Marinha e Aeronáutica.

Em almoço executivo com a imprensa baiana nesta segunda, o exército apresentou o novo comandante, que pretende implementar mais tecnologia na 6ª RM. “Sabemos que somos apenas mais uma estrutura da sociedade ajudando o Brasil a crescer. Um tema que tem crescido na sociedade é a adequação tecnológica, que não é só sobre ter dispositivos eletrônicos, mas saber usá-los de forma produtiva. Com certeza pretendo trazer essa minha formação para cá”, disse Leonel.

Em clima de despedida, Alvim relembrou o episódio do óleo no mar do Nordeste, que marcou sua passagem pela Bahia e Sergipe. “Deixamos um legado de apoio significativo à Marinha do Brasil. Nós ajudamos no recolhimento e destino final do resíduo no Litoral Norte, em Salvador, em Ilhéus e em diversas cidades de Sergipe. Sem dúvidas foi um grande desastre ambiental e atuamos como coadjuvantes ao lado da Marinha naquele momento”, disse.

Na solenidade o diretor da Associação Baiana de Imprensa (ABI), Nelson José de Carvalho, discursou em favor dos serviços do general Alvim à Bahia. “Ele é um exemplo dessa instituição porque trata no mesmo nível de afetividade e humanismo desde o soldado até o colega general”, disse Carvalho, amigo pessoal do comandante, que ainda foi presenteado com um botton do Senhor do Bonfim.

A cerimônia de passagem de comando da 6ª RM será realizada na quinta, às 19h, no 19º Batalhão de Caçadores, localizado no bairro do Cabula.

General Leonel (Foto: Marina Silva/CORREIO) General Silva Alvim (Foto: Marina Silva/CORREIO)