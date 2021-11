Novo modelo de atuação de investimentos, primeiro Multi Family Office chega à Bahia

A Bahia ganha um modelo de atuação de investimentos recente no Brasil e ainda inédito no estado, a BWM Family Office. A empresa foi fundada por Thiago Lauria, profissional CFP® (Certified Financial Planner) e certificado como gestor de investimento pela Anbima (CGA), e Rodrigo Furtado, também profissional CFP®. Os dois possuem cerca de 14 anos de experiência no mercado, com passagens por grandes instituições financeiras e pelo setor de fundo de pensão. A BWM e seus sócios fundadores são também consultores de investimentos habilitados pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários).



“A iniciativa de criar a BWM surgiu a partir da identificação da necessidade do público baiano ter um atendimento que seja multidisciplinar, focado no cliente e com total isenção de conflitos de interesses, sem vendas de produtos de investimentos. Esse é um modelo de atuação recente no Brasil e inédito na Bahia, em que todas as comissões geradas em transações de investimentos são 100% revertidas para o cliente. Apesar da novidade, a operação já nasce com 60 clientes e centenas de milhões sob aconselhamento”, explica Rodrigo Furtado.



Thiago e Rodrigo acreditam que o planejamento e a gestão do patrimônio não são somente sobre dinheiro, mas principalmente sobre o cliente e seu legado. Por isso desenvolveram uma metodologia exclusiva com abordagem das áreas de planejamento financeiro, tributário, longevidade, sucessão e investimentos.



"O nosso relacionamento com os clientes é pautado pela proximidade, confiança e transparência. Dessa forma temos total tranquilidade para estar do mesmo lado da mesa que eles e ajudá-los a tomar as melhores decisões de vida e financeira”, afirma Thiago Lauria, da BWM.