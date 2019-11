Novo namorado de Anitta é o modelo Caio Cabral; conheça

Recentemente Painitto revelou que tinha dois filhos casados e uma comprometida. Com a declaração enigmática, a internet ficou em polvorosa com a possibilidade da artista estar namorado novamente. A colunista Fabia Oliveia garante que descobriu quem seria o tal affair da famosa. Trata-se do modelo Caio Cabral.

Contratado de uma agência, Caio tem o estilo 'bad boy', repleto de tatuagens. Um dos primeiros sinais da identidade do namorado secreto foi quando Anitta gravou alguns stories com o galã e o seu cachorro na tarde desta terça-feira (05). Nas imagens, que foram apagadas posteriormente, ela mostrava o look do pet, mas sem filmar o rosto do rapaz.

Caio esteve na casa de Anitta na semana passada, na festa de Halloween da cantora. Diferente dos demais convidados, ele não deu bandeira em suas redes sociais sobre ter passado por lá. No entanto, o modelo acabou aparecendo em vídeos publicados por alguns convidados como David Brazil, por exemplo.