Novo Peugeot 208 chegará em setembro com motor antigo

O 206 era um produto desejado, que ajudou a Peugeot a ampliar sua participação no mercado brasileiro. Por um erro de estratégia, a marca não atualizou a geração do veículo, apenas fez alguns ajustes e o renomeou como 207. O carro perdeu o vigor e, finalmente, foi substituído pelo 208. Que apesar das qualidades não decolou no país.

A nova geração do 208 será produzida em El Palomar, na Argentina O interior do hatchback da marca francesa também foi totalmente atualizado Haverá uma opção elétrica que vai render 136 cv (Fotos: Peugeot)

Agora, a produção do hatch saiu de Porto Real, no Rio de Janeiro, e passou para a Argentina. Houve atraso, mais um na conta do coronavírus, e a previsão é que o hatch chegue às concessionárias em setembro. Para quem esperou pelo motor 1.2 turbo na nova geração do 208, a decepção será grande. Por aqui, ao menos na estreia, ele será equipado somente com motor 1.6 aspirado (até 118 cv) e câmbio automático de seis marchas. Ou seja, ficará devendo aos concorrentes como Chevrolet Onix, Hyundai HB20 e Volkswagen Polo.

Para compensar, o mercado brasileiro receberá a opção elétrica. A versão e-GT é equipada com um propulsor elétrico que rende 136 cv de potência e 26,5 kgfm de torque. Faz de 0 a 100km/h em apenas 8,1 segundos. Os preços ainda não foram revelados.



DATA MARCADA

Uma das estrelas da Ford no Salão do Automóvel de São Paulo em 2018, o Territory foi confirmado oficialmente para o mercado brasileiro no ano passado. Faltava a data de lançamento, que foi definida essa semana: 7 de agosto. Neste período, será aberta a pré-venda e os preços serão divulgados.

Preços de novo SUV da Ford serão divulgados em agosto (Foto: Ford)

Lyle Watters, presidente da Ford América do Sul, está animado com a chegada do produto e falou:

“Dentro do carro, você imediatamente sente a superioridade em espaço e acabamento, com conectividade e tecnologias intuitivas. Com o FordPass, que estará conectado ao modem embarcado, os consumidores terão acesso a várias informações e funções remotas do veículo”.

As primeiras unidades do Territory vão chegar às concessionárias no começo de setembro.



AINDA ESTE ANO

A expectativa para a chegada da nova geração do Versa ao mercado brasileiro era para julho, mas a pandemia atrasou os planos. Agora, a Nissan confirma o lançamento para o último trimestre.

O sedã será importado da fábrica da marca em Aguascalientes, no México, e irá conviver com o modelo atual, que é produzido em Resende, no Rio de Janeiro.

O novo Versa chegará ao Brasil no último trimestre (Foto: Nissan)



ACELERANDO FORTE

A Porsche teve um crescimento de 90% no mercado brasileiro no primeiro semestre desde ano em comparação com o mesmo período do ano anterior, com 1.535 unidades entregues. O número é muito próximo do total de unidades comercializadas em todo o ano de 2019 (1.849 unidades).

O modelo mais vendido foi o 911, com 601 unidades. Na segunda posição ficou o Cayenne (390 exemplares) e, em terceiro, o Macan (264). Globalmente, a fabricante alemã vendeu 116.964 unidades de janeiro a junho. Nenhum Porsche novo foi emplacado neste ano na Bahia.

O 911 foi o Porsche mais vendido no Brasil neste ano (Foto: Rafael Gagliano/ Porsche)



NAS CONCESSIONÁRIAS

As concessionárias da Caoa Chery começaram a receber o Arrizo 6. O novo sedã médio, que tem o maior porta-malas do segmento (570 litros), é equipado com motor 1.5 turbo e transmissão CVT que simula nove marchas. O preço de lançamento é R$ 98.400.

A Bahia conta com três revendas da marca, duas em Salvador e uma em Feira de Santana.

O Arrizo 6 concorre com Honda Civic e Toyota Corolla (Foto: Fabio Gonzalez/ Caoa Chery)

NOVA MARCA

Atrasada por causa da pandemia, a temporada 2020 da Stock Car começa neste final de semana em Goiânia. O carro será novo e, além da Chevrolet, a categoria vai contar com a estreia da Toyota. A empresa vai atuar com a sua divisão esportiva Gazoo Racing.

A Toyota vai competir contra a Chevrolet na temporada 2020 da Stock Car (Foto: Luis França/ Toyota)